В СКУ в День гідності і Свободи закликали світ до подальшої підтримки України

Світовий конґрес українців (СКУ) в День гідності і Свободи віддав шану всім загиблим та живим воїнам за гідність і волю України та закликав світ й надалі підтримувати український народ у розбудові вільної демократичної держави.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті СКУ.

«Світовий конґрес українців вшановує всіх, хто став на захист права українського народу жити в гідності й свободі, а також тих, які й далі стоять на передовій лінії цієї сучасної війни, не допускаючи нового уярмлення України закордонним агресором. Ми закликаємо міжнародне співтовариство пам’ятати про жертви, принесені українським народом в ім’я глобального миру та безпеки, і залишатися непохитно на боці українського народу», - заявив президент СКУ Павло Ґрод.

У Світовому конґресі українців нагадали, що 7 років тому, в цей день (21 листопада – ред.), народ України зібрався на столичному Майдані Незалежності, щоб захистити своє прагнення жити у вільній демократичній державі, яка поважає народний вибір. Цей день започаткував низку подій, що призвели до Революції Гідності з трагічними наслідками, ми відзначаємо як День гідності та свободи.

В листопаді 2013, у відповідь на мирний протест, через відмову тодішнього президента Віктора Януковича підписати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, влада вдалася до насильства. «Світові українські громади не залишилися осторонь. Масові демонстрації сколихнули не лише європейські столиці. В Канаді, США, Австралії, Азії та Океанії українці влаштовували акції на підтримку Революції Гідності і Свободи – Євромайдани, поширювали правду про режим Януковича в медіа, провідники СКУ виступали голосами вільного українського народу», - зазначили в СКУ.

Боротьба за свободу, яка розпочалася 21 листопада 7 років тому, триває, зауважили в Світовому конґресі українців, адже «гібридна війна Російської Федерації проти України досі забирає життя мужніх захисників і невинних мирних жителів, а широкомасштабна дезінформаційна намагається дискредитувати Україну та її народ».

Також у сьому річницю початку Революції гідності 21 листопада представники Світового конґресу українців спільно з ГО «Родини Героїв Небесної Сотні», Національним музеєм Революції Гідності, священниками Української греко-католицької та Православної церков України провели спільну екуменічну молитву, згадали загиблих Героїв Небесної Сотні та всіх, хто віддав своє життя у боротьбі за волю України. Про це йдеться на сторінці СКУ в Фейсбуці.

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Як повідомляв Укрінформ, 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Це свято встановлене згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 року на честь початку цього дня двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

День Гідності та Свободи став своєрідним наступником свята Дня Свободи, що відзначався на честь Помаранчевої революції з 2005 по 2011 роки 22 листопада, але згодом був скасований.

Саме 21 листопада 2013 року розпочалися перші протестні акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Зневага до законодавчо закріплених пріоритетів зовнішньої політики України, якою власне і була Угода про асоціацію між Україною та ЄС, викликала обурення українців.

Фото: Укрінформ, Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців