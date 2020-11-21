Українці в Молодові відзначили День Гідності та Свободи

В Молдові українці з нагоди Дня Гідності та Свободи вшановують пам’ять Небесної сотні й усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність і цілісність України, та висловлюють сподівання на щасливе європейське майбутнє нашої держави.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Молодові, передає Укрінформ.

В диппредставництві нагадали, що в цей день у 2013 році громадяни України почали мирні акції протесту проти зміни політичним керівництвом країни законодавчо закріпленого курсу на європейську інтеграцію. За кілька днів поліція жорстоко розігнала мирну акцію студентів та громадських активістів. Тоді на протест піднялося значно більше українців. І не лише у столиці, а також у багатьох регіонах держави.

«Тримісячне відстоювання українцями власної гідності й свободи коштувало Україні багатьох життів патріотів. Небесна Сотня – саме так згодом назвали протестувальників, які не пошкодували своїх життів заради ліпшого майбутнього для своєї країни», - зауважили в посольстві.

Обравши свободу, Україна заплатила надто високу ціну. «З вини російського агресора вже втрачено тисячі синів і дочок України, які загинули, обороняючи мирне життя, незалежність і територіальну цілісність країни. У День Гідності та Свободи ми вшановуємо пам’ять загиблих та сподіваємося на щасливе європейське майбутнє нашої держави», - зазначили в диппредставництві.

Як зазначається, цього року складна епідеміологічна ситуація через COVID-19 не дозволила Посольству провести традиційну зустріч з українською громадою Молдови. «У таких умовах закликаємо, щоб кожен свідомий українець – в Україні, в Молдові, в цілому світі згадав ті події семирічної давнини і вшанував пам’ять героїв Небесної Сотні та полеглих українських воїнів!», - наголосили в дипустанові.

З нагоди Дня Гідності і Свободи посол України в Молдові Марко Шевченко та ряд керівників українських організацій у Молдові поділилися своїми думками щодо значення подій Помаранчевої революції та Революції Гідності для українців і України.

Як зауважив посол, День Гідності і Свободи – «це не лише про один день, це про зміну свідомості українців, про наші принципи та прагнення кращого майбутнього». «Це – яскраве підтвердження, що попри різні особисті погляди, ми – українці – вміємо об’єднуватися задля обстоювання основних цінностей. Впевнений, ми так само об’єднаємося для вирішення численних проблем, що гальмують європейський поступ нашої держави!», - процитували посла у пресслужбі.

Голова Української громади Молдови Віталій Мруг назвав головним результатом Революцiї Гідностi «рішучий європейський вибір переважної більшості українців, які відстоювали своє право на вільне і гідне життя». «21 листопада 2013 року - день з якого почалася Революція Гідностi, що назавжди змінила українців і країну в цілому, українці хочуть і будуть жити у вільній, демократичній країні. До досягнень безумовно треба віднести підписання Угоди про асоціацію з ЄС, є конкретні кроки до європейських стандартів і цінностей, підвищилася значимість громадянського суспільства», - додав Мруг.

Для голови Жіночої громади українок Молдови Валентини Морару Революція Гідності – «це величезний поштовх, сплеск моєї особистої української свідомості, зламані кайдани, що душили український народ, та гарантія розбудови Української держави!».

Як зауважив голова Асоціації української молоді Молдови «Злагода» Дмитро Лєкарцев, «доленосні події новітньої історії України 2004 та 2013 років (Помаранчевої революції та Революції Гідності) назавжди змінили хід історії не лише України, а й, вочевидь, всього світу». «Ці дві революції дали старт формуванню нового загону Героїв, підняттю патріотичної свідомості, скинули кайдани поневолення та покори злочинному режиму, відкрили можливість жити в новій демократичній державі. Патріотизм молодого покоління, завзяття творців української державності довели, що український народ є господарем на своїй землі», - зазначив Лєкарцев.

Настоятель Української греко-католицької церкви у Молдові отець Роман Поправка розповів, що Революція Гідності для нього – «це потужний поштовх для побудови демократичної і європейської держави».

Гголова Благодійного фонду професійних художників, українських народних майстрів «Відродження» в Молдові Євген Осередчук з нагоди Дня Гідності і Свободи зазначив: «Революція – це важлива подія в історії будь-якого народу, особливо це стосується українців, які століттями виборювали свою незалежність. Колись гетьман Іван Мазепа писав, що Україна має бути вільною від будь-якого поневолення. Сьогодні Україна – Незалежна Держава, яка взяла курс на співпрацю з європейськими країнами. Україна – це Європа! Навіть географічний центр Європи – в Україні. Слава Україні!», - зауважив Осередчук.

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Як повідомлялося, в суботу, 21 листопада, в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Це свято встановлене згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 року на честь початку цього дня двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.