В Міжнародній місії КРЦ розповіли про зафіксовані порушення у другому турі місцевих виборів в Україні

Міжнародна місія організації закордонних українців та друзів України «Міжнародна неурядова організація Координаційний ресурсний центр» (КРЦ) повідомила про порушення в ході повторного голосування на місцевих виборах в Україні.

Про це повідомляється на сторінці КРЦ в Фейсбуці.

«На 932 виборчих дільницях (15 листопада – ред.) проходить повторне голосування, громадяни 7 міст обирають міських голів, голосування розпочалося вчасно. На кожній ВД спостерігається присутність неідентифікованих або сторонніх осіб», – розповів голова міжнародної місії КРЦ Олекса Мартінец.

Він додав, що «більшість членів ВК провели ранкові засідання у визначений законодавством спосіб, не всі вчасно з’явилися на дільниці, або взагалі станом на 13:00 не всі на своєму робочому місці». Як зауважив Мартинець, «почастішали випадки видачі бюлетенів без пред’явлення паспорта громадянина України або спроби голосування за іншу особу».

Міжнародні спостерігачі від КРЦ також повідомили «про системні випадки перешкоджання роботи місцевих та офіційних спостерігачів, зокрема це поодинокі недопущення на засідання комісій, на підготовчі засідання та невпущення на всі приміщення виборчих дільниць».

Міжнародна місія КРЦ проходить в межах проєкту «КРЦ – корпус спостерігачів на виборах», яка здійснює спостереження за всіма виборами в Україні, призначеними на 25 жовтня 2020 року, проводить моніторинґ за підготовкою до виборчого процесу і надає оцінку виборчій кампанії за всіма місцевими виборами та проміжними виборами народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 208. Також міжнародні акредитовані спостерігачі ЦВК від КРЦ з 1 листопада здійснюють моніторинґ процесу підготовки до повторних місцевих виборів та спостерігають по містах України за здійсненням волевиявлення українських громадян України.

Як повідомляв Укрінформ, 15 листопада в Україні відбулося повторне голосування з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. Зокрема, у 7 регіонах України – з виборів міського голови. А саме: у містах Луцьк (Волинська область), Краматорськ (Донецька область), Українка (Київська область), Одеса, Суми, Херсон та Камʼянець-Подільський (Хмельницька область).

Крім того, 15 листопада у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах відбудеться повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.

Зазначається, що результати голосування з виборів депутатів місцевих рад та міських голів мають бути встановлені не пізніше як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада включно.

Водночас у ЦВК нагадали, що на 22 листопада повторне голосування з виборів міського голови призначене у 12 містах 10 регіонів, а саме: у Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Словʼянську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Броварах (Київська область), Львові, Дрогобичі (Львівська область), Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах.

На 29 листопада призначене повторне голосування на виборах мера Чернівців.

Повторне голосування з виборів міського голови призначено у територіальних громадах із кількістю виборців більше ніж 75 тисяч, де в так званому першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.