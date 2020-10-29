Консульство України в Анкарі тимчасово припинило прийом громадян

Консульство України в Анкарі попередило про тимчасове припинення прийому громадян.

Про це повідомляє посольство України в Туреччині на своїй сторінці у Фейсбуці.

«У зв'язку зі службовою необхідністю з 29.10.2020 призупиняється консульський прийом в Посольстві України в Турецькій Республіці», - йдеться у повідомленні.

Гаряча лінія консульського відділу продовжить працювати у звичному режимі.

У разі виникнення термінових візових і нотаріальних питань можна звертатися до Генерального консульства України в Стамбулі та Консульства України в Анталії.

Фото: Посольство України в Турецькій Республіці/Facebook