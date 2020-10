В Дубаї відкрили нове приміщення консульства України

Офіційне відкриття нового приміщення Консульства України в Дубаї (ОАЕ) відбулося 14 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Фейсбук-сторінці посольства України в ОАЕ.

«Надзвичайно приємно, що саме 14 жовтня ми провели офіційне відкриття нового приміщення консульства України в Дубаї, приурочивши цю подію до відзначення Дня захисника України, свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня українського козацтва», - йдеться у дописі.

Знайти українське консульство можна за адресою: м. Дубай, Аль Сафа 1, вулиця 25, вілла 25, додали в посольстві.

На відкриття нового приміщення консульства було запрошено представників української ділової ради й бізнес-структур в ОАЕ, а також активістів української громади Еміратів.

З вітальними промовами виступили посол України в ОАЕ Юрій Полурез та консул України в Дубаї Олександр Хом’як.

У рамках офіційного відкриття нового приміщення консульства України в Дубаї відбулася перша церемонія підняття українського прапора на даху закордонної дипломатичної установи, яку провели Полурез та Хом'як.

Програму заходу продовжили розважальна програма та частування стравами національної кухні.

Крім того, 14 жовтня в ОАЕ урочисто відзначили свято Покрови Пресвятої Богородиці, йдеться у дописі.

У церкві св.Терези, що на території Собору св.Йосипа в м.Абу-Дабі, відбулася літургія з нагоди свята Покрови, Дня захисника України та Дня українського козацтва, яку відправив священник УГКЦ о.Степан (Лилак).

У святковій службі взяли участь представники української громади Абу-Дабі та Дубаю, а також співробітники посольства України в ОАЕ.

Фото: Embassy of Ukraine in the UAE/Фейсбук