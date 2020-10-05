Виставка в чеському Оломоуці розповідає про українські перлини ЮНЕСКО

В чеському місті Оломоувіц триває виставка, що демонструє українські культурні та природні пам’ятки та об’єкти нематеріальної спадщини зі списку ЮНЕСКО.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба посольства України в Чехії.

Виставка проходить під патронатом посла України в Чехії Євгена Перебийноса в Народознавчому музеї міста Оломоуц (Vlastivědné muzeum v Olomouci).

Зазначається, що проєкт не просто розповідає про українські культурні та природні пам’ятки та об’єкти нематеріальної спадщини зі списку ЮНЕСКО, але й звертає особливу увагу на глибокі зв’язки між Україною та Чехією.

«Україна завжди була близькою до нашого краю. У нас схожі звичаї, багато подібного в історії та характері. Виставка народознавчого музею переконає кожного, що зв’язки, які сформувалися між нашими країнами в минулому, досі не розірвали ані час, ані кордони», – вважає гетьман Оломоуцького краю Ладіслав Оклештєк.

Його думку підтверджує і посол Євген Перебийніс: «Однією з найвідоміших пам’яток є будівля Чернівецького національного університету, яку в другій половині ХІХ ст. побудував чеський архітектор Йозеф Главка. Чеського глядача також безсумнівно зацікавлять дерев’яні храми карпатського регіону України та Польщі – 8 із 16 записаних до списку ЮНЕСКО об’єктів знаходяться на території західної України».

Дипломат також переконаний, що виставка запропонує чеським глядачам цінний матеріал для пізнання не лише української культури, але також історії, етнографії чи навіть геополітичної ситуації.

«Найстаршою пам'яткою світової культурної спадщини на території України є Херсонес на південно-західному узбережжі Криму. Після незаконної окупації півострова Росією в 2014 р. міжнародні організації не мають доступу ані на окуповану територію, ані до розміщених там пам’яток. Окрім Херсонеса, ще чотири архітектурні перлини Криму все ще очікують на включення до списку культурної спадщини та на відповідний професійний догляд за ними. Тим не менше, цього року Україна подала заявку на включення до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини народний кримськотатарський орнамент «орнек». Сподіваюся, що виставка про українські пам’ятки ЮНЕСКО зацікавить жителів Оломоуца й заохотить їх до глибшого вивчення української культури та історії», – сказав Перебийніс.

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Експозиція триватиме в Народознавчому музеї Оломоуца до 15 листопада.

Матеріали виставки готувалися в тісному партнерстві з Національним етнографічним музеєм Івана Гончара в Києві.

Окрім пам’яток ЮНЕСКО, тут також представлено картини на склі української народної майстрині Анастасії Рак.