Україна представить новаторські урбаністичні рішення на Тижні нідерландського дизайну

Україна представить новаторські урбаністичні рішення на Тижні нідерландського дизайну

Укрінформ
Україна традиційно буде потужно представлена на Тижні нідерландського дизайну (DDW), що стартує 17 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба посольства України в Нідерландах.

«Молоді українські дизайнери, інженери та науковці, які є учасниками проекту European Design Upgrade (EDU), презентуватимуть свої новаторські урбаністичні рішення для створення сучасного та гармонійного соціально-культурного середовища», - йдеться у повідомленні.

У посольстві повідомили, що з наступного тижня «ми розпочнемо знайомство з українськими учасниками та розповімо детально про кожен концепт».

Зауважується, що цьогоріч з огляду на карантинні обмеження Тиждень нідерландського дизайну відбудеться лише в онлайн-форматі.

«З 17 жовтня протягом 9-ти днів на основному віртуальному майданчику Європи з дизайну та іновацій будуть представлені твори дизайнерів з усього світу», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що організатори заходу розробили широку онлайн-програму та обіцяють насичений графік подій: 3D виставки, конференції, лекції та багато інших активностей.

Більше інформації за посиланням: https://www.facebook.com/DutchDesignWeek.

Фото: ddw.nl

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