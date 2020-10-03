СКУ запрошує на перший віртуальний форум про світове українство

Перший віртуальний форум Світового конґресу українців «Єднаємось Україною» відбудеться 17 жовтня онлайн та в прямому ефірі телеканалів UA:Культура та UA:Перший.

Як передає Укрінформ, про це повідомлється на сайті СКУ.

«Понад 50 років Світовий конґрес українців єднає українців та друзів України у всьому світі, надихаючи до спільної дії заради майбутнього суверенної, демократичної та процвітаючої України. Сьогодні, у час безпрецедентних викликів, ця місія є важливою, як ніколи раніше. Саме тому 17 жовтня Світовий конґрес українців запрошує видатних діячів діаспори, українців та друзів України до віртуального форуму для обговорення актуальних тем підтримки України та представлення її інтересів у світі, а також релігії, освіти, культури та бізнесу», – зазначив президент СКУ Павло Ґрод.

Як зазначається, на прикладі історій неймовірних діячів діаспори і неординарних проєктів у США, Канаді, Франції, Польщі, Австралії, Південній Африці, Об’єднаних Арабських Еміратах, Японії та інших частинах світу обговорять, що єднає світове українство сьогодні та що для нього стане дороговказом у майбутньому.

«Учасники розкажуть, звідки українці за кордоном черпають натхнення та завдяки чому лишаються українцями, де б не жили; чим живуть українські громади на різних континентах і яку роль відіграють церква та віра в їхньому житті; хто з діаспорян працює в чи з Україною, а хто підсилює голос країни на міжнародній арені, беручи на себе функцію її амбасадорів», - йдеться у повідомленні.

Топспікерами форуму стануть видатні українці діаспори: архиєпископ і митрополит Філадельфійський Української греко-католицької церкви у США та президент Українського католицького університету Борис Ґудзяк; всесвітньо відома українська диригентка, перша запрошена жінка-диригент Байройтського оперного фестивалю (Німеччина), засновниця та арт-директорка Міжнародного фестивалю класичної музики LvivMozArt, засновниця та головна диригентка Молодіжного симфонічного оркестру України/YsOU, впродовж 2017-2020 головна диригентка Опери та Філармонійного оркестру м. Ґрац (Австрія) Оксана Линів; виконавчий директор Ради з фінансового нагляду та управління Пуерто-Рико, колишня міністерка фінансів України Наталія Яресько.

Співведучі форуму: президент Світового конґресу українців Павло Ґрод та співзасновниця Центру Анни Київської в Парижі Вікторія Гринчишин.

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Трансляція форуму розпочнеться о 15:00 за київським часом (о 08:00 – у Торонто та о 22:00 – у Мельбурні) у прямому ефірі суспільних телеканалів UA:Культура та UA:Перший, а також онлайн.