СКУ запрошує на перший віртуальний форум про світове українство

СКУ запрошує на перший віртуальний форум про світове українство

Укрінформ
Перший віртуальний форум Світового конґресу українців «Єднаємось Україною» відбудеться 17 жовтня онлайн та в прямому ефірі телеканалів UA:Культура та UA:Перший.

Як передає Укрінформ, про це повідомлється на сайті СКУ.

«Понад 50 років Світовий конґрес українців єднає українців та друзів України у всьому світі, надихаючи до спільної дії заради майбутнього суверенної, демократичної та процвітаючої України.  Сьогодні, у час безпрецедентних викликів, ця місія є важливою, як ніколи раніше. Саме тому 17 жовтня Світовий конґрес українців запрошує видатних діячів діаспори, українців та друзів України до віртуального форуму для обговорення актуальних тем підтримки України та представлення її інтересів у світі, а також релігії, освіти, культури та бізнесу», – зазначив президент СКУ Павло Ґрод.

Як зазначається, на прикладі історій неймовірних діячів діаспори і неординарних проєктів у США, Канаді, Франції, Польщі, Австралії, Південній Африці, Об’єднаних Арабських Еміратах, Японії та інших частинах світу обговорять, що єднає світове українство сьогодні та що для нього стане дороговказом у майбутньому.

«Учасники розкажуть, звідки українці за кордоном черпають натхнення та завдяки чому лишаються українцями, де б не жили; чим живуть українські громади на різних континентах і яку роль відіграють церква та віра в їхньому житті; хто з діаспорян працює в чи з Україною, а хто підсилює голос країни на міжнародній арені, беручи на себе функцію її амбасадорів», - йдеться у повідомленні.

Топспікерами форуму стануть видатні українці діаспори: архиєпископ і митрополит Філадельфійський Української греко-католицької церкви у США та президент Українського католицького університету Борис Ґудзяк; всесвітньо відома українська диригентка, перша запрошена жінка-диригент Байройтського оперного фестивалю (Німеччина), засновниця та арт-директорка Міжнародного фестивалю класичної музики LvivMozArt, засновниця та головна диригентка Молодіжного симфонічного оркестру України/YsOU, впродовж 2017-2020 головна диригентка Опери та Філармонійного оркестру м. Ґрац (Австрія) Оксана Линів; виконавчий директор Ради з фінансового нагляду та управління Пуерто-Рико, колишня міністерка фінансів України Наталія Яресько.

Співведучі форуму: президент Світового конґресу українців Павло Ґрод та співзасновниця Центру Анни Київської в Парижі Вікторія Гринчишин.

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Трансляція  форуму розпочнеться о 15:00 за київським часом (о 08:00 – у Торонто та о 22:00 – у Мельбурні) у прямому ефірі  суспільних телеканалів UA:Культура та UA:Перший, а також онлайн.

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