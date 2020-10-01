Українка розповіла про ситуацію з COVID-19 в польському Битові, що опинився в «червоній зоні»

Галина Гарасим, яка працює інструкторкою Повітової санітарно-епідеміологічної станції в польському Битові, розповіла про ситуацію з коронавірусом в їхньому регіоні: каже, що роботи багато і надалі, судячи з усього, буде ще більше.

Про це повідомляє Наше слово, передає Укрінформ.

Як розповідається, повіт Битів (Поморське воєводство, Польща) довгі місяці лишався «острівцем безпеки» у плані COVID-19. А в середині вересня він опинився у «червоній зоні».

«За один день виявили 36 випадків захворювання. Згодом кількість нових заражень за добу стала зменшуватися. Джерелом розповсюдження хвороби був соціальний будинок для людей похилого віку в населеному пункті Пархово біля Битова. Там занедужали спочатку працівники, а оскільки вони кожного дня контактують із пенсіонерами, якими опікуються, ті також заразилися», - розповіла Гарасим, яка також є активісткою гуртка Об’єднання українців у Польщі у Битові.

За її словами, станом на 23 вересня у них був 191 хворий та 4 померлих. Жінка розповідає, що жертви коронавірусу – люди, яким було понад 69 років, усі мали супутні хвороби. Випадків повторного зараження COVID-19 в Битові не було.

Вона каже: «Я не приховую, що у нас зараз багато роботи. Буває, ми залишаємося до 2-3 ночі, а зранку о 7-й вже знову треба бути на місці. Це показує, що ситуація серйозна. Ми повинні постійно мати при собі телефони, щоби вчасно зреагувати. Щойно хтось отримує позитивний тест на коронавірус, ми одразу мусимо зв’язатися з цією людиною і знайти усіх, з ким вона контактувала – членів сімей, колег з роботи чи учасників якихось заходів».

Гарасим не виключає, що заражень в Битові може бути більше. «Я кажу про повіт, у якому живу та працюю, проте так може бути і в інших регіонах. Тому так важливо тримати дистанцію, мити та дезінфікувати руки. Засоби для дезінфекції мусять містити не менше 75% спирту. Купуючи їх, звертайте увагу на етикетки. Якщо на засобі для гігієни написано, що він діє на бактерії – це не допоможе від вірусу», - попередила інструкторка.

Гарасим зауважила, що люди зараз менше стали дотримуватися маскового режиму. «Коли у нашому повіті перевірили членів сімей персоналу соціальної установи, виявилося, що вони також заражені. Також джерело розповсюдження хвороби виявили у кількох школах та двох садочках. Вони зараз або зачинені, або частина дітей навчається онлайн. Слід додати, що центром або джерелом захворювання не було ані перше причастя, яке цього року перенесли з травня на вересень, ані жодне весілля чи похорон», - розповіла жінка.

Вона зауважила: багато людей не мають симптомів і не знають, що переносять коронавірус. Він легко передається, коли ми тиснемо руки, цілуємося на привітання або прощання.

Гарасим нагадала, кому і для чого потрібно носити маску і як робити це правильно. «Якщо людина хвора, маска захищатиме інших від зараження, адже вона затримує вірус, який при чханні чи кашлянні може поширюватися на відстань від півтора до двох метрів. Звичайно, її треба носити правильно, а не під носом чи підборіддям. Якщо і заражена, і здорова людина одягають маски – захист ще більший. Тому на масових заходах, наприклад, весіллях, якщо гості не мають масок, – краще, щоби вони не сиділи один навпроти одного, а навскоси, як на шаховій дошці. Цей принцип варто застосовувати і на робочих місцях. Найліпше, аби працівники стояли або сиділи спинами одне до одного, на відстані мінімум півтора метри», - пояснила інструкторка.

Вона також застерігла від використання кондициіонерів в офісах та магазинах, оскільки є припущення, ніби таких спосіб вентиляції повітря сприяє поширенню вірусу.

Говорячи про те, чи варто зараз барти участь у різних заходах, які проводить, у тому числі, й українські організації, Гарасим пояснила: «Головне – це дотримуватися санітарних вимог. Усе залежить від зони, у якій знаходиться місто. Якщо вона «червона» – захід може відбутися, але без глядачів. У «жовтій» зоні є обмеження щодо їхньої кількості, у «зеленій» – інші принципи. Але про вс це мають знати організатори», - зазначила жінка.

Вона додала: «У мене найбільший страх викликають події, у яких бере участь багато дітей. За ними важко встежити. А на великих фестивалі чи концерти приїжджають учасники з різних міст, усі вони між собою спілкуються. Це серйозне завдання для організаторів – зробити подію безпечною для кожного».

За її словами, деякі українці питають про участь у богослужіннях. «Я щотижня ходжу на літургію до церкви, одягаючи при цьому маску. Всім іншим теж рекомендую. Завжди варто дотримуватися дистанції у півтора метри. Під час причастя священник повинен використовувати одноразову пластмасову ложечку. Я знаю, що не всюди так роблять, але це питання безпеки. Це стосується нашого повсякденного життя. Не треба пити з одного горнятка навіть із тими, з ким живемо під одним дахом. Для декого це може прозвучати смішно, але заразитися коронавірусом – це зовсім невесело», - зауважила Гарасим.

Фото: Павло Лоза