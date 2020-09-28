Навчальний рік в Українському гуртку на Кіпрі розпочали заходом «Козацькими шляхами»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба диипредставництва.
Посольство України в Республіці Кіпр привітало учасників заходу та Українського гуртка з початком нового 2020-2021 навчального року і побажало успіхів, нових досягнень та здобутків, а також відзначило важливу місію учителів та виховників у цій благородній справі.
Були проведені історично-пізнавальні квести. По їх завершенню усі учасники пройшли «посвяту» в козачата.
Для дошкільнят організували окрему програму, а також залучили їх до малювання символів козацтва.
Крім того, юні учасники заходу та їх батьки долучилися до майстер-класу з приготування козацького куліша.
Як зазначалося на сторінці події в Фейсбуці, пластовий захід для дітей та юнацтва «Козацькими шляхами» відбувся на Кіпрі вперше, ставши водночас святковим відкриттям занять Пластового гуртка на 2020-2021 навчальний рік.
Крім того, в асоціації «Товариство Українсько-Кіпрської дружби» на Фейсбук-сторінці раніше повідомили, що муніципалітет Гермасої в м. Лімасол виділив в розпорядження товариства клас в школі Potamos Germasogeias 1st Primary School по суботах для занять. Українського гуртка для дітей та юнацтва.
В асоціації назвали це «хорошим початком нового навчального року» і нагадали, що триває набір дітей у дві основні групи: середню (6-11 років) та старшу (12-16 років.). Початок занять планується з жовтня.
Усіх зацікавлених запрошують долучатися до групи www.facebook.com/groups/922329884454647/. Повідомляється, що форму для реєстрації буде оголошено окремим дописом.
Фото: cyprus.mfa.gov.ua, Товариство Українсько-Кіпрської дружби в Фейсбуці