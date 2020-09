МЗС і посольство подякували українцям в Індії за допомогу в поверненні співгромадян на Батьківщину

Міністерство закордонних справ та посольство України в Індії висловили подяку ряду громадян України, які допомогли в поверненні співгромадян зі Шрі-Ланки та Мальдівів в часи карантинних обмежень через пандемію COVID-19.

Про це повідомляється на сторінці диппредставництва в Фейсбуці.

Зокрема, подяку висловлено уповноваженим представникам посольства на Шрі-Ланці Володимиру Притулі та Віктору Скрябіну. «Дякуємо за сумлінну волонтерську діяльність і сподіваємося на подальшу плідну співпрацю!», - зазначається в дописі.

У дописі також розміщено листа від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, в якому він подякував Притулі за допомогу «у вкрай непростих умовах карантинних обмежень у цьому регіоні, запроваджених з березня 2020 року».

Кулеба нагадав, що захист прав та інтересів громадян України, максимальне гарантування їхньої безпеки за кордоном є першочерговими і визначальними завданнями вітчизняної дипломатії, особливо в екстренних умовах та нестандартних ситуаціях, спричинених пандемією COVID-19.

«І тим вагомішою була Ваша діяльність із вирішення міграційних, логістичних, процедурних питань і суто побутових проблем на Шрі-Ланці та Мальдівах, які дали змогу сотням українців успішно повернутися на Батьківщину», - зазначив міністр на адресу Притули, висловивши сподівання на продовження співпраці.

Як повідомлялося, у березні посольство в Індії офіційно уповноважило кількох громадян України представляти дипустанову з питань сприяння українським громадянам та контактувати з місцевою владою для допомоги українцям, які через запровадження карантинних обмежень в рамках боротьби з COVID-19 (у тому числі, скасування міжнародних перевезень) «застрягли» в Індії, на Шрі-Ланці та Мальдівах. Серед них громадяни України Катерина Гавриленко (в штаті Гоа, Індія), Володимир Притула та Віктор Скрябін.

Як зазначалося, українці в Індії допомагали посольству в поверненні додому сотень українських громадян зі Шрі-Ланки, Мальдівів тощо. А українці, які постійно проживають у Шрі-Ланці, надали допомогу українським громадянам, які очікували на евакуацію на батьківщину.

Раніше в посольстві України в Індії також подякували українцям-волонтерам, які надавали допомогу в найрізноманітніший спосіб.

Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of India у Фейсбуці