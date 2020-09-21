Українці в світі долучилися до Всесвітнього дня прибирання
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Укрінформ
Українці в різних країнах планети долучилися 19 вересня до Всесвітнього дня прибирання - World Cleanup Day.
Зокрема, в Берліні дипломати посольства України в Німеччині разом з членами української громади вперше долучилися до цієї всесвітньої акції, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Місцем було обрано сквер, на якому німецька громадська організація кілька років тому поставила меморіальний знак жертвам Чорнобильської катастрофи. Це доволі символічно, адже Чорнобиль нагадує, яким важливим є збереження навколишнього світу для нинішнього та прийдешніх поколінь.
Фото: Ukrainische Botschaft in Berlin / Посольство України у ФРН, lithuania.mfa.gov.ua, austria.mfa.gov.ua, Посольство України в Австралії / Embassy of Ukraine in Australia, Embassy of Ukraine in Canada / Посольство України в Канаді, Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej/Посольство України у Польщі