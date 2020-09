Українці в світі долучилися до Всесвітнього дня прибирання

Українці в різних країнах планети долучилися 19 вересня до Всесвітнього дня прибирання - World Cleanup Day.

Зокрема, в Берліні дипломати посольства України в Німеччині разом з членами української громади вперше долучилися до цієї всесвітньої акції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Місцем було обрано сквер, на якому німецька громадська організація кілька років тому поставила меморіальний знак жертвам Чорнобильської катастрофи. Це доволі символічно, адже Чорнобиль нагадує, яким важливим є збереження навколишнього світу для нинішнього та прийдешніх поколінь.

У Литві співробітники посольства разом із членами родин, представники Української греко-католицької церкви Пресвятої Трійці м.Вільнюса впорядкували територію «Українського скверу», у якому знаходиться пам’ятник Тарасу Шевченку в історичній частині литовської столиці., повідомляє пресслужба диппредставництва. В Австрії співробітники посольства України в рамках міжнародної соціально-екологічної акції «Всесвітній день прибирання - World Cleanup Day» провели, зокрема, генеральне прибирання на території Культурно-інформаційного центру України, розташованого під Віднем, зазначає пресслужба дипустанови. В Австралії колектив посольства України також долучився до Всесвітнього дня прибирання. "Для упорядкування нам була відведена популярна відпочинкова зона навколо водосховища Cotter Dam. Було приємно, що зусилля посольства високо відзначили місцеві страуси емю, які одразу ж вийшли прогулятися чистою галявиною", - йдеться у дописі диппредставництва в соцмережі. А в посольстві України в США у День всесвітнього прибирання нагадали про плогінг. «Цьогоріч #WorldCleanUpDay хоча і не проходить традиційно масово у США, оскільки кожен з нас зараз має подбати про своє здоров’я та безпеку оточуючих, проте навіть пандемія не завадить нам досліджувати нові сучасні способи, як покращити екологію та допомогти природі навколо нас. Plogging (“Плогінг”) – новий екотермін, який означає процес збирання сміття під час пробіжки. Походить від шведського слова “plocka” (піднімати) и англійського “jogging” (біг підтюпцем)», - зазначається на сторінці дипустанови в Фейсбуці. Посольство України в Канаді долучилися до руху Let’s Do It та з нагоди #WorldCleanupDay впорядкувало в Оттаві територію біля пам’ятника Тарасу Шевченку, повідомляється на стоірнці диппредставництва в соцмережі. В Польщі дипломати українського посольства робили світ чистішим разом із учнями українського навчального закладу в Вршаві - школи "Материнка" ім. Д.Павличка, повідомляється на сторінці посольства в Фейсбуці. Читайте також: Оперний проєкт "Чорнобильдорф" презентують у Мистецькому Арсеналі наприкінці жовтня До Всесвітнього дня прибирання також долучилися українські посольства, консульства та українці в інших країнах. У рамках акції вони висаджували дерева й кущі, впорядковували територію тощо. Як повідомлялося, організаторами Всесвітнього дня прибирання - World Cleanup Day є Всеукраїнський молодіжний рух Let’s do it Ukraine спільно з міжнародним рухом Let’s Do It World. Його мета - порятунок планети від сміття. Підтримують акцію Міністерство молоді та спорту, Міністерство освіти і науки, Міністерство інфраструктури, Міністерство закордонних справ, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, Державного комітету телебачення та радіомовлення, а також органи місцевого самоврядування, громадські організації, об’єднання, соціально відповідальний бізнес та медіа.

Фото: Ukrainische Botschaft in Berlin / Посольство України у ФРН, lithuania.mfa.gov.ua, austria.mfa.gov.ua, Посольство України в Австралії / Embassy of Ukraine in Australia, Embassy of Ukraine in Canada / Посольство України в Канаді, Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej/Посольство України у Польщі