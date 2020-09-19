Оперний проєкт "Чорнобильдорф" презентують у Мистецькому Арсеналі наприкінці жовтня

У стінах Мистецького Арсеналу 31 жовтня та 1 листопада відбудеться прем’єра оперного проєкту "Чорнобильдорф".

Про це Укрінформ повідомила медіакоординатор проєкту Chornobyldorf Лідія Карпенко.

"Чорнобильдорф" – це багаторівневий культурологічний проєкт, для визначення якого композитори Роман Григорів та Ілля Разумейко користуються терміном Умберто Еко «opera aperta». Він поєднує живу оперу (archaeological opera), віртуальну реальність (real virtuality opera), антропологічний музей та Інститут дослідження Чорнобильдорфської культури, який розпочне свою роботу в жовтні на другому поверсі Мистецького Арсеналу», - розповіла вона.

Співачка та фольклористка Сусанна Карпенко у коментарі Укрінформу зізналася, що для від початку участі у проєкті її не полишає відчуття великого експерименту.

"Для мене це адреналін та кураж, адже раніше в таких проєктах не брала участі. Відчуваю, що працюємо над чимось дуже унікальним, що дасть нові враження про традиційну музику, яким чином вона може зараз існувати в сучасних умовах. Як говорити про трагедії суспільства, екології, як апокаліпсис можна прожити завдяки новій музично-перформативній мові. Для мене самої це велика інтрига – що врешті вийде", - зазначила артистка.

Водночас хореограф проєкту Христина Слободянюк переконана, що "Чорнобильдорф" - це опера майбутнього, де є переосмислення всього: музики, костюмів, сценографії, тіла.

«Ми - плем'я. І ми копаємо в саму суть всіх форм мистецтва. Я як хореограф проєкту відповідаю за рухи усіх акторів на сцені, підказую форми та допомагаю з втіленням персонажів. Весь "Чорнобильдорф" - це один організм, якому притаманні певні фізичні властивості - рухи. Над цим я і працюю», - розповіла вона.

У процесі дослідження та конструювання культурного постапокаліпсису творча група здійснила кілька відеоархеологічних експедицій. Вони охопили особливі постіндустріальні зони: Чорнобильську зону, узбережжя Каховського моря (навпроти Енергодарської АЕС) та Криворізький залізорудний басейн.

Під час експедиції були зібрані цінні артефакти, що стали основою Чорнобильдорфського антропологічного музею, а також записані відеоновели, що будуть складовою опери.

У проєкті задіяні також унікальний носій чорнобильської традиції співу Олексій Заєць, актриса та співачка Марічка Штирбулова, солісти формації NOVA OPERA: Анна Кірш, Мар'яна Головко, Андрій Кошман, Руслан Кірш та Андрій Надольский, мультиінструменталіст Ігор Завгородній, танцівниця Марія Потапенко.

Особливі ролі у перформансі відіграють легендарний український поет Юрій Іздрик і австрійська актриса Анн Беннент (через другу хвилю коронавірусу вона з’явиться у виставі у вигляді відеоаватару). Як перформери у виставі діють хореограф Христина Слободянюк і автори опери Роман Григорів та Ілля Разумейко.

Опера "Чорнобильдорф" ("Chornobyldorf") створюється за підтримки Українського культурного фонду. Проєкт підтримує Європейський Союз за програмою "Дім Європи".

Партнером проєкту є Мистецький Арсенал.