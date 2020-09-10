ЧАЕС почала "гарячі випробування" нового сховища ядерного палива

Чорнобильська АЕС розпочала перевезення відпрацьованого ядерного палива зі сховища «мокрого» типу (СВЯП-1) до сховища відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу (СВЯП-2).

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Державного агентства з управління Зоною відчуження.

"Сьогодні у рамках проведення «гарячих» випробувань до сховища відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу СВЯП-2 було перевезено першу партію з 9 відпрацьованих паливних збірок, які напередодні було завантажено зі сховища «мокрого» типу СВЯП-1. Перевезення відпрацьованого ядерного палива відбувається у рамках окремого дозволу на введення в експлуатацію ядерної установки — сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2, який було надано Державною інспекцією ядерного регулювання України", - йдеться у повідомленні.

Введення сховища "сухого" типу в експлуатацію дозволить надійно зберігати відпрацьоване ядерне паливо ЧАЕС протягом найближчих 100 років.

Як зазначив в.о. генерального директора ДСП «ЧАЕС» Володимир Пєсков, початку «гарячих» випробувань передувала тривала підготовча робота як на СВЯП-1, так і на СВЯП-2.

Перевезення здійснюється спеціальним вагоном-контейнером, який додатково виконує функцію захисту персоналу від радіаційного опромінення. Щоб перевезти усе відпрацьоване ядерне паливо, яке зараз зберігається у сховищі «мокрого» типу СВЯП-1, потрібно буде близько десяти років.

"Всі операції, що здійснюються в СВЯП-2, є новими, а поводження з тепловидільними збірками безпосередньо на новому сховищі є досить складним і включає різку, перепакування, висушування, герметизацію в спеціальному пеналі та подальше горизонтальне розміщення в сухому бетонному модулі для зберігання", - прокоментували у ДАЗВ.

Як повідомлялося, 7 вересня Державна інспекція ядерного регулювання видала Чорнобильській АЕС дозвіл на введення в експлуатацію ядерної установки - проміжного Сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2). СВЯП-2 призначено для прийому, підготовки і зберігання протягом 100 років відпрацьованих тепловиділяючих збірок і додаткових поглиначів, які накопичилися на ЧАЕС.

За період генерації електроенергії, з 1977 до 2000 року, на станції накопичилося понад 21 тис. тепловидільних збірок, які зараз зберігаються у сховищі відпрацьованого ядерного палива "мокрого" типу СВЯП-1. Старе сховище не розраховане на довготривале зберігання палива і термін його експлуатації обмежений. Усі відпрацьовані тепловидільні збірки мають бути переміщені в новозбудоване проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива "сухого" типу СВЯП-2.