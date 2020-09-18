Учнів українського ліцею в польському Білому Борі тестують на коронавірус

Учнів українського ліцею ім. Тараса Шевченка, які повертаються на навчання з-за кордону, перевіряють на COVID-19 в рамках запроваджених в закладі заходів боротьби з коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це пише видання «Наше слово».

«Уже минули перші тижні навчального року, які з огляду на пандемію є непростими і для учнів, і для вчителів. У Білому Борі ситуація складніша ще й через те, що в українському ліцеї ім. Тараса Шевченка навчається переважно молодь з України, яка до початку навчального року мусила перетнути кордон. А це пов’язано з більшою небезпекою зараження коронавірусом. Тому всім приїжджим учням зробили тести на COVID-19 – й усі вони здорові. Тестування профінансувало Управління маршалка Західнопоморського воєводства, виділивши для цього 18 тисяч злотих», - йдеться у повідомленні.

Як зазначив член правління воєводства Станіслав Взйонтек, коронавірус не відступає. «Щодня ми чуємо про сотні нових інфікованих як у Польщі, так і в Україні. Тому ми разом із дирекцією школи вирішили протестувати групу української молоді з ліцею у Білому Борі, який підпорядковується Управлінню маршалка Західнопоморського воєводства. Таким чином ми уникаємо небезпечної ситуації. Хочемо, щоб учні та дирекція почувались у школі спокійно та безпечно».

Як повідомляється, загалом перевірять 49 людей. Оскільки вони приїжджають у різний час, наразі відбулося три раунди тестування. Зараз у школі чекають на останніх учнів, які через проблеми з візами ще не доїхали до Білого Бору.

За словами директорки ліцею Дороти Джевєцької, наразі в містечку не було зафіксовано випадків зараження коронавірусом, тому й у школі безпечно. «Наші учні на вихідні не їдуть додому, більшість не виїжджатиме нікуди аж до різдвяних свят. У містечку також досі не фіксували випадків зараження коронавірусом, тож це дає гарантію того, що у школі всім безпечно. Зізнаюся однак – я дуже боялася перших двох тижнів, оскільки діти приїжджають до нас з усієї Польщі та України, усі вони були на вокзалах, де завжди людно, тож ми із першого дня ввели у школі посилений санітарний режим», - розповіла Джевєцька.

Зауважується, що зараз молодь, яка прибуває до Польщі з-за кордону на навчання, не мусить проходити двотижневий карантин. Однак трапляються і несподівані ситуації.

«Один із наших учнів не показав прикордонникам учнівський квиток (легітимацію) та посвідчення про те, що він навчається у білобірському ліцеї. Відповідно його зареєстрували як людину, що мусить піти на карантин – а сам він про це навіть не знав. Пізніше до гуртожитку приїхала поліція, щоб перевірити, чи дотримується він правил. Ніч хлопець мусив провести в ізоляторі. Згодом з цією ситуацією розібралися, учня протестували, санітарно-епідеміологічна служба зняла його з карантину», – розповіла директорка ліцею.

У школі виконуються також усі вимоги Міністерства охорони здоров’я. Ліцеїсти навчаються в одному класі, кожен сидить за окремою партою, ходять між класами лише вчителі. Аби учні менше контактували між собою, харчування відбувається у три зміни, а поза класними кімнатами ліцеїсти носять захисні маски.

«Цього року до ліцею прийняли 61 учня, але буває, що саме з огляду на пандемію хтось відмовляється від навчання у Білому Борі, оскільки боїться переїздів, — повідомила Джевєцька.

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Як зазначається, тестування – це не єдиний захід для боротьби з коронавірусом у білобірському ліцеї. Наприкінці травня Управління маршалка, почесний консул України у Щеціні, дирекція школи та прикордонна служба ефективно організували доїзд учнів із Дорогурська до Білого Бору.

Усе для того, аби випускники, які до початку пандемії повернулися в Україну, могли скласти іспити. За підсумками матури середня оцінка з більшості предметів у ліцеї виявилася навіть вищою, ніж загальна по країні.

«Наш навчальний заклад – один із небагатьох у воєводстві, де є стовідсотковий показник складання іспитів, тобто ніхто не мусить їх перездавати з огляду на недостатню кількість балів. А результати справді вражають. Це, зрозуміло, успіх насамперед самих учнів, але й учителів також. Тому ми зі ще більшим задоволенням і ентузіазмом беремося до роботи, аби знову досягти хороших результатів», — відзначила Джевєцька.

Фото: Дорота Джевєцька