В Союзі українців Румуніїі пообіцяли подальшу підтримуку освіти українською мовою

Союз українців Румунії (СУР) привітав учнів, освітян та батьків з початком 2020-2021 навчального року і пообіцяв і надалі підтримувати освіту українською мовою в країні.

Про це повідомляється на сторінці СУР в Фейсбуці.

«Початок навчального року є приводом для великої радості, різних емоцій та надій. Хоча цей навчальний рік є особливим, з численними побоюваннями та особливими викликами для всіх, ми впевнені, що спільними зусиллями зуміємо подолати цей період і здобудемо особливі результати та гарний досвід», - зазначили в СУР.

В Союзі українців Румунії побажали учням успішного навчального року з якомога кращими результатами, натхнення, нових досягнень у навчанні та цікавих відкриттів. Вчителям було висловлено вдячність за невтомну працю та відданість, з якою вони передають знання школярам і прищеплюють їм моральні цінності.

З огляду на пандемію коронавірусу в СУР закликали усіх дотримуватись протиепідемічних правил для забезпечення здорових та безпечних умов навчання.

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В СУР зазначили, що й надалі сприятимуть розвитку української освіти в країні. «Союз українців в Румунії надалі підтримуватиме освіту українською мовою шляхом проведення різних тематичних конкурсів для дітей та молоді, зустрічей українських вчителів у Румунії, шляхом долучення до організації та проведення олімпіади з української мови та літератури, а також шляхом впровадження проєктів щодо модернізації та оснащення дитячих садків і шкіл засобами навчання, надання українським учням стипендій, електронних засобів навчання та шкільного приладдя, проведення учнівських спортивних змагань і таборів для дітей у Румунії та за кордоном», - зазначили в СУР.