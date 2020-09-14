Пласт у Чехії оголосив набір нових вихованців

Чеське відділення Пласту - національної скаутської організації України проводить набір нових вихованців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці ПЛАСТ Чехія в Фейсбуці.

«З початком навчального року ми розпочинаємо також і наш пластовий рік. А найважливіше те, що ми набираємо дітей», - йдеться у дописі.

У чеському відділенні Пласту зазначили, що відновлюють регулярні пластові заняття як в приміщенні домівки (район Vinohrady), так і в інших найкрасивіших точках Праги, про що пластунів інформуватимуть додатково.

Заняття (сходини) проходитимуть по суботах один раз на два тижні або частіше. Під час зустрічей діти багато спілкуватимуться, гратимуть в різні пізнавальні ігри, вчитимуться та дізнаватимуться багато нового.

Усі, хто бажає записати дитину віком до 16 років Пласт, мають заповнити форму за посиланням. Осіб старших за 16 років, які хочуть приєднатися до чеського відділення Пласту, просять писати до ПЛАСТ Чехія напряму.

Більше інформації про Пласт можна знайти на офіційному сайті організації в Україні www.plast.org.ua або ж написати до чеського відділення, а також слідкувати за сторінкою ПЛАСТ Чехія, яка регілярно оновлюється.

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Як повідомлялося, Пласт - найбільша та найстаріша українська скаутська організація, яка діє у багатьох країнах світу та об’єднує пластунів України й української діаспори. У квітні Пласт відзначив 108 років.

Це неполітична і позаконфесійна організація. Її метою є сприяти всебічному патріотичному вихованню і самовихованню української молоді на засадах християнської моралі.

Пласт активно співпрацює з органами державної влади та громадськими організаціями, реалізуючи різноманітні соціальні та виховні програми. Протягом року пластуни проводять понад 100 виховних таборів різної спеціалізації, організовують заходи соціально-культурного та виховного спрямування, серед яких поширення Вифлеємського Вогню Миру, День Пластуна, Благодійний вечір Пласту тощо.

Верховна Рада у травні 2020 року ухвалила Закон «Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України».

Фото: ПЛАСТ Чехія в Фейсбуці