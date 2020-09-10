В посольстві на Кіпрі відзначили активну діяльність української громади
Про це повідомляє пресслужба посольства України в Республіці Кіпр, передає Укрінформ.
Під час зустрічі було обговорено низку питань, пов’язаних з діяльністю асоціації, а також проведенням культурно-мистецьких та освітніх заходів, які заплановані у поточному році. Окрему увагу було приділено планам української громади в Республіці Кіпр на 2021 рік.
Сіренко відзначила активну роботу української громади в Республіці Кіпр зі збереження і популяризації української мови, культури та традицій українського народу, підвищення іміджу України в Республіці Кіпр, поглиблення і розширення дружніх відносин між двома народами.
Голова асоціації «Товариство українсько-кіпрської дружби», в свою чергу, висловила вдячність посольству за сприяння у вирішенні питання щодо надання кіпрською стороною приміщення для проведення занять гуртка з вивчення української мови, літератури, культури, історії та традицій українського народу у м.Лімасол, який діє при Товаристві українсько-кіпрської дружби.
Також Іоанну повідомила про плани асоціації започаткувати діяльність суботньої школи у Нікосії.
Фото: cyprus.mfa.gov.ua