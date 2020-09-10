В посольстві на Кіпрі відзначили активну діяльність української громади

Тимчасовий повірений у справах України в Республіці Кіпр Наталія Сіренко провела зустріч із головою Асоціації «Товариство українсько-кіпрської дружби» Тетяною Іоанну.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Республіці Кіпр, передає Укрінформ.

Під час зустрічі було обговорено низку питань, пов’язаних з діяльністю асоціації, а також проведенням культурно-мистецьких та освітніх заходів, які заплановані у поточному році. Окрему увагу було приділено планам української громади в Республіці Кіпр на 2021 рік.

Сіренко відзначила активну роботу української громади в Республіці Кіпр зі збереження і популяризації української мови, культури та традицій українського народу, підвищення іміджу України в Республіці Кіпр, поглиблення і розширення дружніх відносин між двома народами.

Голова асоціації «Товариство українсько-кіпрської дружби», в свою чергу, висловила вдячність посольству за сприяння у вирішенні питання щодо надання кіпрською стороною приміщення для проведення занять гуртка з вивчення української мови, літератури, культури, історії та традицій українського народу у м.Лімасол, який діє при Товаристві українсько-кіпрської дружби.

Також Іоанну повідомила про плани асоціації започаткувати діяльність суботньої школи у Нікосії.

Фото: cyprus.mfa.gov.ua