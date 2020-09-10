Кулеба взяв участь у відзначенні першої річниці відкриття пам’ятника Шевченку в Лісабоні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв участь в урочистому заході з нагоди відзначення першої річниці відкриття пам’ятника Тарасу Шевченку в Лісабоні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці посольства України в Португалії в Фейсбуці.

На заході були також присутні посол України Інна Огнівець, представник муніципалітету Лісабона, члени української громади в Португалії тощо.

Повідомляється, що біля погруддя Шевченку, де вже зростають українські дерева дуб та калина, було висаджено ще одне дерево – офіційний символ Португалії корковий дуб.

Також відбулась церемонія покладання квітів до пам’ятника Великому Кобзареві.

На завершення церковний хор УГКЦ в Португалії виконав «Молитву за Україну» - духовний гімн України, більш відомий також під назвою «Боже великий, єдиний, нам Україну храни».

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України 9 вересня перебував з робочим візитом у Португалії.