Кулеба взяв участь у відзначенні першої річниці відкриття пам’ятника Шевченку в Лісабоні
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці посольства України в Португалії в Фейсбуці.
На заході були також присутні посол України Інна Огнівець, представник муніципалітету Лісабона, члени української громади в Португалії тощо.
Повідомляється, що біля погруддя Шевченку, де вже зростають українські дерева дуб та калина, було висаджено ще одне дерево – офіційний символ Португалії корковий дуб.
Також відбулась церемонія покладання квітів до пам’ятника Великому Кобзареві.
На завершення церковний хор УГКЦ в Португалії виконав «Молитву за Україну» - духовний гімн України, більш відомий також під назвою «Боже великий, єдиний, нам Україну храни».
Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України 9 вересня перебував з робочим візитом у Португалії.