Португалія прийме на лікування чотирьох українських бійців — Кулеба

Португалія прийме на лікування чотирьох поранених українських військовослужбовців.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Твіттері.

"Важливі новини з Лісабона. Міністерство оборони Португалії прийме на лікування чотирьох українських воїнів, які дістали поранення, захищаючи нашу державу від російської агресії. Я вдячний португальській стороні за цей жест справжньої дружби та турботу про наших захисників", - зазначив Кулеба.

Важливі новини з Лісабона. Міністерство оборони Португалії прийме на лікування чотирьох українських воїнів, які отримали поранення, захищаючи нашу державу від російської агресії. Я вдячний португальській стороні за цей жест справжньої дружби та турботу про наших захисників. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 9, 2020

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Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 9 вересня перебуває з робочим візитом у Португалії.