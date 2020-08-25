Українці в Каліфіорнії відсвяткували День Незалежності онлайн

До Дня Незалежності в Лос-Анджелесі та Сан-Франциско провели віртуальні концерти через коронавірус.

Про це повідомляє «Голос Америки», передає Укрінформ.

Як зазначається, цього року святкування українцями Каліфорнії не схоже на попередні: із земляками зустрічаються по телевізору.

Сім'я Ємець дивиться концерт онлайн. «Ми є українці не з України, але ми є українці в серці, тому ми й святкуємо», - розповідає Елізабет Захарків.

«Дуже гарно зроблено. Ну, напевно, краще було б бути в залі з іншими людьми й бачити все вживу. Але це краще, ніж нічого», - додає чоловік Елізабет Юрій Ємець.

Тим часом, концерт проходить у приміщенні українського культурного осередку Лос-Анджелеса. У концерті взяли участь 8 артистів, які виступили з піснями, танцями, віршами. Проводили трансляцію троє технічних працівників.

В минулі роки на день Незалежності тут збирався повний зал. А ось у 2020 на виступ дивиться камера і технічний працівник Євгеній Горський, який здійснює трансляцію. «Найважче завдання - інтернет, важко було досягти такої швидкості яку потребує онлайн-трансляція. Але ми це зробили», - зазначив Горський.

Співачка Ася Горська зізналася: виступати перед порожньою залою непросто, але додає сил хороша мета. «Ми зараз знаходимось в такому настрої через цей карантин, і людям важливо мати якийсь свіжий ковток позитивних емоцій і відчути себе не самотніми», - вважає Горська.

Організатор концерту Вікторія Кузіна називає День Незалежності не інакше як святим днем для всіх українців. Тож коронавірус не став перешкодою.

«Вірус у нас якісь можливості забирає, та якісь можливості й відкриває. І я думаю, що онлайн-концерт може побачити наша громада в усьому світі, тож вірус нам відкрив можливості, тому дивимось на це позитивно», - розповідає Кузіна.

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Окрім онлайн-концерту, в Каліфорнії відбулось підняття українського прапора. У Сан-Франциско з нагоди Дня Незалежності й Дня Прапора урочисто підняли стяг. А північніше, на тому ж західному узбережжі, але вже у штаті Орегон, усі заплановані святкування скасували.

Та День Незалежності тут також відзначили. В українському банку міста Портленд «Українська кредитна спілка» усі працівники вийшли на роботу у вишиванках. А директор банку навіть записав привітання для земляків.

Фото: Khrystyna Shevchenko (VOA)

Відео: Голос Америки