Лідери західних демократій повинні підтримати білоруський народ у здійсненні його прав – Чолій

Міжнародне співтовариство має виявити активність, аби забезпечити повагу волевиявленню народу Білорусі як європейської країни, і вжити заходів щодо осіб, відповідальних за порушення виборчого процесу і жорсткі репресії.

Про це написав президент Громадської організації «Україна-2050», президент Світового конгресу українців (2008-2018 рр.) Евген Чолій у блозі «Білорусь, новітнє поле битви за демократію, яке не слід ігнорувати» на Zaxid.net, передає Укрінформ.

«У цей критичний час лідери західних демократій повинні твердо стояти з білоруським народом, у той час коли білоруси здійснюють основні права, гарантовані всім людям згідно із Загальною декларацією прав людини, та вжити відповідних заходів проти осіб, відповідальних за порушення президентського виборчого процесу, жорстокі репресії проти протестуючих та політично мотивовані арешти», - написав Чолій.

Він додав, що «міжнародному співтовариству потрібно проявляти активність у ці складні часи для демократії, щоб забезпечити повагу волевиявленню народу Білорусі як європейської країни, а не щоб він був жертвою тиранії та утисків зсередини країни чи із закордону».

Чолій нагадав, що 11 серпня 2020 р. верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що президентські вибори у Білорусі 9 серпня 2020 р. «не були ні вільними, ні справедливими», а «достовірні звіти місцевих спостерігачів показують, що виборчий процес не відповідав міжнародним стандартам, очікуваним від держави-учасниці ОБСЄ».

На відміну від цього, Президент Росії Володимир Путін уже привітав свого білоруського колегу Олександра Лукашенка з оголошеним підсумком президентських виборів у Білорусі.

На думку Чолія, нинішня політична ситуація в Білорусі зробить лише більш спокусливим бажання для російського президента досягти своїх геополітичних цілей - з Олександром Лукашенком або без нього, що може ще більше загрожувати безпеці та стабільності в Європі.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Одразу після виборів в Білорусі розпочалися масові акції проти фальсифікації виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники громадського об'єднання «Зьвяно» повідомили про як мінімум п'ятеро загиблих під час протестів у Білорусі. При цьому, за даними влади, загинула лише одна людина.