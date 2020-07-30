Українці Канади передали чергову партію допомоги для родин на Житомирщині

Двісті п’ятдесят родин на Житомирщині, які перебувають у скруті, отримали допомогу з Канади від української діаспори да друзів України.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook національний ДІ консультант Фонду Lumos в Україні, експертка з реформи ДІ Уповноваженого Президента України з прав дитини Ксенія Зубрій.

«Допомога з Канади «COVID-19 Children relief». Чергова партія продуктових та гігієнічних наборів для родин, в які повернулися діти з інтернатних закладів та які опинилися в скруті через пандемію COVID-19, прибула на Житомирщину. З початку літа вже 250 сімей, що перебувають в складних життєвих обставинах, отримали допомогу від наших партнерів та друзів з Канади», - зазначила Ксенія Зубрій.

Вона зазначила, що проєкт був розпочатий за ініціативи ряду організацій, зокрема, Конгресу українців Канади (UCC National - Ukrainian Canadian Congress), канадської благодійної організації «Help Us Help», Канадсько-української фундації (Canada Ukraine Foundation) та «MEEST Canada» на звернення Уповноваженого Президента України з прав дитини Миколи Кулеби.

«Основним завданням цього проєкту є підтримка українських сімей та неповерненя дітей до інтернатних закладів. Кожна дитини має жити та виховуватися в сім'ї, не в інтернаті», - переконана Ксенія Зубрій.

Вона зауважила, що завдяки злагодженій співпраці Житомирської ОДА та місцевих органів влади, відданій праці фахівців соціальної роботи Житомирського Оцсссдм (Житомирського обласного центру соціальних служб для молоді – ред.) проводиться постійний моніторинг цих сімей і надається необхідна підтримка. «Продуктового та гігієнічного набору вистачає для підтримки сім'ї протягом місяця», - зазначила Ксенія Зубрій.

Проєкт стартував на початку червня та триватиме до вересня цього року.

Як розповіла Ксенія Зубрій в коментарі кореспонденту Укрінформу, з діаспорою Канади вже реалізовано чимало благодійних проєктів. Зокрема, в ініціативі із забезпеченням продуктовими і гігієнічними наборами родин, в які повернулися діти з інтернатних закладів та які опинилися в скруті через пандемію COVID-19, гроші збирають по всій Канаді, набори купують вже в Україні і розподіляють по сім’ям. «З почаком карантину дітей з інтернатів повернули до родин, де й до того не вистачало їжі. Тому виникла потреба нагодувати дітлахів», - додала Ксенія Зубрій.

«Ми сконцентрувалися на Житомирській області, аби показати на її прикладі, як правильно організувати допомогу родинам, які її потребують, як залучати громаду до надання допомоги», - зазначила вона.

За її словами, планується зібрати ще 250 наборів для цих родин, аби зробити допомогу їм системною.

Крім того, як повідомила Ксенія Зубрій, наразі ведуться переговори щодо забезпечення цих сімей також одягом.

Вона подякувала усім друзям і партнерам в Канаді, хто підтримав проєкт.

Ксенія Зубрій нагадала, що раніше допомогу 26 сім'ям (111 дітей) на Житомирщині надав Фонд Lumos та інші неурядові оганізації, місцеві органи влади, благодійники, бізнеси та релігійні організації, які намагаються підтримувати сім'ї в цей складний для Украіни час.

Відео: Телеканал C-TV