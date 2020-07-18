Українці у Нідерландах вшанували пам'ять жертв катастрофи МН17

У Нідерландському місті Ейндговен родичі загиблих рейсу МН17 та українці, які там проживають, хвилиною мовчання вшанували пам’ять жертв трагедії.

До монумента МН17, що розташований біля військової авіабази в Ейндговені, українці поклали букети із соняшників, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Ми зібралися біля цього монумента у місті Ейндговен біля входу до авіабази разом з родичами загиблих, разом з українцями, які мешкають в Нідерландах, представниками муніципалітету Ейндговена, щоб вшанувати пам'ять всіх загиблих в катастрофі. Це жахлива трагедія. Ми відчуваємо, наскільки це емоційно важко родичам. Особливо зараз, через заходи, пов’язані з коронавірусом, коли вони не можуть усі разом зібратися. Тому і ми тут, щоб підтримати їх в цей важкий день”, - зазначив в коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі аташе з питань оборони при Посольстві України в Нідерландах полковник Володимир Денисов.

У Нідерландах українці вшанували пам'ять жертв катастрофи MH17 / Фото: Ірина Драбок. Укрінформ

Він також наголосив, що це дуже символічне місце, адже саме на цю військову авіабазу в Ейндговені прилітали літаки з останками загиблих у катастрофі літака Boeing 777, що 17 липня 2014 року здійснював рейс MH17 (Амстердам – Куала-Лумпур).

“Для мене це дуже особливе місце. Я був одним з тих, хто був долучений до створення цього монумента… Усі останки доправили сюди літаками. А потім чорні машини з тілами загиблих їхали цією дорогою і всі люди могли бачити ці машини. Увесь світ міг бачити нашу трагедію ”, - розповів член правління нідерландського фонду “Авіакатастрофа”, що представляє велику групу родичів жертв трагедії МН17, Антон Котте.

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У катастрофі МН17 Котте втратив старшого сина, невістку та шестирічного онука. Вшанувати їхню пам’ять він приїхав разом з меншим сином та його дружиною та дітьми.

З квітами та свічками до монумента приїхали українці. Це жителі Ейндговена та представники Посольства України у Нідерландах. Усі, символічно, - із соняшниками, адже шість років тому збитий літак упав у поле соняшників на Донбасі. Із 298 загиблих - 196 були громадянами Нідерландів.

Котте також зазначив, що історія монумента МН17 в Ейндговені не менш вражаюча та трагічна.

“298 каменів символізують жертв цієї трагедії. Зверху куля, вона порожня, оскільки символізує втрату. Навколо неї браслет, який говорить, що ми ніколи не забудемо про них. Створив його 98-річний митець, і щойно він завершив роботу – помер, не побачивши офіційного відкриття”, – розповів Котте.

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох чоловіків, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "РУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначинець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол" зарезервовано на рік.

10 липня 2020 року Нідерланди подали позов проти Росії до ЄСПЛ.