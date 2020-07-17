Генсек ООН закликає усі держави співпрацювати зі слідством щодо МН17

На тлі міжнародної критики щодо невизнання Росією її відповідальності в трагедії МН17 генсек ООН виступив із закликом до всіх держав-членів Організації виконувати резолюцію РБ ООН і співпрацювати з міжнародним слідством.

Заяву генерального секретаря озвучив у п'ятницю його офіційний представник Фархан Хак, повідомив у Facebook речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

"Генеральний секретар визнає важливою роботу незалежної Спільної слідчої групи для встановлення відповідальності та бере до уваги судові процеси навколо цієї справи в Нідерландах. Він поновлює заклик до всіх держав-членів повністю співпрацювати зі слідством на виконання резолюції Ради Безпеки ООН 2166", - наводить український дипломат текст заяви генсека.

При цьому речник українського постпредства при ООН нагадав, що "Україна та інші члени Спільної слідчої групи закликають Російську Федерацію визнати свою відповідальність в трагедії, виконувати свої міжнародні зобов’язання, зокрема резолюцію Радбезу ООН 2166, та співпрацювати зі слідством".

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Як повідомляв Укрінформ, пасажирський літак рейсу МН17, що летів із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна спільна слідча група дійшла висновку, що літак був уражений зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді ППО ЗС Росії, дислокованій у Курську.

У червні 2019 року слідчі назвали конкретні імена чотирьох осіб, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу МН17 у небі над Донбасом.

Минулого тижня Нідерланди подали позов проти Росії до Європейського суду з прав людини.