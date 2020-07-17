В Австралії посол України вшанував пам’ять жертв трагедії МН17

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Австралії Микола Кулініч вшанував пам’ять австралійських жертв трагедії МН17.

Про це повідомляється на сторінці диппредставництва в Facebook.

«Посол України в Австралії Микола Кулініч вшанував пам’ять австралійських жертв трагедії МН17 покладанням квітів до меморіального знаку в столиці Австралії Канберрі», - йдеться у дописі.

Як зазначається, через пов’язані з пандемією коронавірусу обмеження цьогорічні поминальні заходи, традиційно ініційовані українською дипустановою та громадою Австралії, обмежаться поминальними богослужіннями в українських церквах, які пройдуть цієї неділі.

Читайте також: Євросоюз закликає Росію визнати відповідальність за катастрофу MH17

Посол Кулініч відзначив, що подання урядом Нідерландів позову проти РФ до Європейського суду з прав людини і заклики Євросоюзу до Росії визнати відповідальність за катастрофу MH17 дає додаткову надію на справедливість родинам загиблих.

«Разом з усім світом закликаємо Російську Федерацію визнати свою відповідальність за збиття літака і припинити агресію проти України», - зазначається на сторінці дипустанови.

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох осіб, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування «Бука». Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава «РУ ДНР» Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці «ДНР».

Читайте також: Справа MH17: Лондон закликає Москву до повної співпраці

У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Для розгляду справи MH17 судовий комплекс «Схіпхол» зарезервовано на рік.

10 липня 2020 року Нідерланди подали позов проти Росії до ЄСПЛ.

Фото: Посольство України в Австралії / Embassy of Ukraine in Australia в Facebook