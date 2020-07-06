Українців Канади закликали допомогти постраждалим від повені у Західній Україні

Конгрес українців Канади та Canada Ukraine Foundation (CUF) закликають підтримати зусилля з надання допомоги постраждалим від повені у Західній Україні.

Про це повідомляється на сайті КУК.

«Ми закликаємо членів нашої громади щедро підтримати ці зусилля з надання допомоги. КУК та CUF також висловлюють глибоке співчуття всім, хто постраждав від руйнівних повеней», - сказала Олександра Хичій, президент Конгресу українців Канади.

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Як повідомляв Укрінформ, під час сильних дощів 22-23 червня на Прикарпатті були підтоплені 263 населені пункти, вода зруйнувала 201 км доріг, 93 мости та дамби. Наразі без автомобільного сполучення залишаються 7 населених пунктів у Верховинському та Косівському районах.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, заявив, що на подолання наслідків повеней у західних областях країни потрібно буде виділити ще 2 мільярди гривень.

Раніше уряд виділив на подолання наслідків повеней у західних областях 700 млн грн.

Фото: Укрінформ, ucc.ca