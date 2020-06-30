Українців США закликали допомогти постраждалим від повені в Західній Україні
Укрінформ
Злучений Український Американський Допомоговий (ЗУАДК) закликав українську громаду в США допомогти постраждалим в Західній Україні від повені.
Про це повідомляється на сторінці ЗУАДК у Facebook.
«ЗУАДК закликає українську-американську громаду, всіх осіб доброї волі і серця, допомогти постраждалим в Західній Україні — жителям Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської, Закарпатської, та Тернопільської областей від жахливої повені», - йдеться у дописі.
Фото: Укрінформ, United Ukrainian American Relief Committee, Inc. (ЗУАДК)/Facebook