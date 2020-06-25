СКУ закликав лідерів держав не допустити відродження сталінського кривавого спадку

Напередодні масових заходів російської пропаганди у червні та липні Світовий Конґрес Українців (СКУ) звернувся з листами до очільників держав із закликом "не допустити відродження сталінського кривавого спадку та протистояти путінським спробам силою перекроїти карту сучасної Європи".

СКУ наголосив на необхідності бойкотувати пропагандистські акції Кремля та закликав заборонити використання радянської тоталітарної символіки в громадських місцях, повідомляється на сайті організації.

"Експлуатуючи радянські тоталітарні символи Другої світової війни, Кремль виправдовує та прославляє сьогоднішню агресію, включно з окупацією Криму та вторгненням в український Донбас. Недавня стаття Путіна у виданні «National Interest», як і парад напередодні голосування за зміни до Конституції Російської Федерації, утверджують прагнення Росії переписати історію та відбілити свої злочини. Ми закликаємо світових лідерів засудити звеличення людожерського сталінського режиму та злочини сучасного російського агресора, бойкотувати пропагандистські акції Кремля, та заборонити публічне використання кривавої тоталітарної символіки", - зазначив Президент СКУ Павло Ґрод.

Як зауважили в СКУ, сьогодні Росія прагне в будь-який спосіб відбілити злочини радянського комуністичного режиму та перекрутити історичні події. Навіть вибір нової дати параду в Москві – 24 червня – є частиною цієї стратегії: саме у цей день 75 років тому відбувся сталінський «парад перемоги».

В СКУ вважають, що цьогорічний парад, як і фінансовані російською державою акції «Безсмертного полку», є черговою маніпулятивною спробою російської пропаганди нав'язати світу кремлівську версію історії та культ сталінізму, представивши радянських поневолювачів народів «визволителями». Більше того, такі масові зібрання під час пандемії COVID-19 демонструють кричущу зневагу сучасної Росії до людського життя – типову для всіх тоталітарних режимів.



