Українці Польщі планують культурні заходи на літо

На літній період Об’єднання українців у Польщі планує ряд культурних заходів, враховуючи поступове зняття запроваджених через COVID-19 обмежень.

Про це повідомляє «Наше слово».

«Попереду – канікули, а відтак – час відпочинку та культурних подій, які цьому сприяють. На Помор’ї більшість таких заходів або скасували, або перенесли на осінньо-зимовий час. Обмеження, введені у зв’язку з пандемією коронавірусу, поволі послаблюють, отже, ми повертаємося до звичного життя», - йдеться у публікації.

У Щеціні найближчий масштабний захід мав відбутися наприкінці серпня – Дні української культури традиційно проходять на площі біля замку за участю кількох сотень глядачів (цього року це мало бути 21-23 серпня). Оскільки наразі на масові заходи діє обмеження до 150 людей, Щецінський відділ ОУП вже вирішив не проводити Дні української культури у традиційній формі.

Попри все, українці не відмовляються від святкувань повністю, тож відбудуться два менші концерти. Перший з них — «концерт тенорів», який пройде на відкритій площі, проте для обмеженої кількості глядачів. На ньому виступатимуть артисти з України, які зараз працюють на контракті в Оперному театрі у Щеціні.

«Цим заходом ми хочемо допомогти українським виконавцям, які сьогодні опинилися у скрутній фінансовій ситуації. Адже всі виступи скасовані, й музиканти не мають роботи», — каже голова Щецінського відділу ОУП Іван Сирник.

У рамках Днів української культури відбудеться також концерт чоловічого хору «Журавлі», який, найімовірніше, проходитиме у греко-католицькій церкві. Обидва заходи організатори хочуть записати та викласти згодом в інтернет, виходячи таким чином до широкої публіки.

Під час канікул Щецінський відділ ОУП реалізовуватиме також проєкт «Сховища пам’яті два» («Depozyty Pamięci dwa»). Це – продовження заходу, започаткованого минулого року: тоді відбулася виставка українського народного одягу з різних частин Польщі та України, а також предметів щоденного вжитку, які зібрав Іван Сирник.

У цьому році публіці представлять світлини та інформацію про колишніх діячів та визначних жителів регіону, про яких нині вже мало хто пам’ятає. Усі матеріали, які має Об’єднання, оцифрують. Для реалізації цього проєкту організатори також придбають «інфокіоск», тобто електронні дошки, на яких показуватимуть зображення та відомості, пов’язані з нашою громадою.

«Це – нова форма комунікації з відвідувачами Осередку української культури. Для нас важливо, аби інформація про нас поширювалася протягом усього року, і щоб кожен, хто зайде до нашого центру, міг її отримати», – каже Іван Сирник. Він мріє наступного року видати фотоальбом на основі нинішніх експонатів.

Українці також хочуть долучитися до відзначення річниці заснування незалежної професійної спілки «Солідарність» у Ґданську (це відбулося 31 серпня 1980 року). В Осередку української культури готують виставку про українських студентів, що взяли участь у цих історичних подіях.

«Ми проведемо також дискусійну панель, яку запишемо та розповсюдимо в інтернеті. На сам захід хочемо запросити безпосередніх учасників подій, тодішніх студентів – зараз намагаємося з ними зв’язатися», – каже Іван Сирник. Для широкої публіки аналогічну дискусію планують у вересні.

У Кошаліні великий захід мав відбутися ще наприкінці червня, однак Фестиваль українських дитячих ансамблів поки що перенесли на осінь. Невідомо поки що, чи відбудуться у кінці серпня Зустрічі чотирьох культур. У Кошаліні, Тшеб’ятові та Валчі згодом також має пройти концерт до 100-ї річниці союзу Юзефа Пілсудського та Симона Петлюри. Обидва заходи поки що не скасовано, оскільки організатори сподіваються, що до того часу ситуація у країні зміниться. Натомість, ймовірно, відмінять Польсько-український фестиваль у Пшецьміно, хоча остаточного рішення щодо нього ще не прийняли.

Як зазначили в Кошалінському відділу ОУП, все залежить від того, як виглядатиме епідеміологічна ситуація у Польщі. «У Кошалінському відділі ОУП масштабні заходи поки що не планують заміняти меншими, оскільки зараз ми зосереджені на Центрі міграції у Кошаліні, який розташований у домівці Об’єднання. Кожного дня туди хтось заходить або телефонує з проханням про допомогу. Унаслідок пандемії багато українців втратили роботу й опинилися у складній фінансовій ситуації. Саме їм ми хотіли би допомогти», – каже голова відділу Роман Білас.

У центрі можна отримати всю необхідну мігрантам інформацію – про те, як оформити документи, де можна знайти роботу чи помешкання. Після завершення пандемії також там проходитимуть безкоштовні заняття з польської мови. Протягом перших двох місяців коронавірусної кризи домівка Об’єднання українців у Польщі була зачинена, однак зараз офіс працює.

У Кошаліні на канікулах планують відремонтувати також залу св. Володимира у греко-католицькій церкві. Саме там до карантину проходили зустрічі та майстер-класи, які організовує новостворене товариство «Майстерня». Ремонт робитимуть волонтери – батьки дітей, які приходять на заняття, а кошти на нього зібрали під час «вишиванкової» забави, яку організувало раніше товариство.