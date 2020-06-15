Видатному організатору українського життя в РФ Валерію Семененку - 80 років

Активісти української діаспори в Росії та у світі вітають з 80-річним ювілеєм видатного організатора українського життя в РФ Валерія Семененка, який довгі роки був членом Ради директорів СКУ.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Валерій Фокович Семененко народився 14 червня 1940 року у селі Христофорівка Баштанського району Миколаївської області. Зростав у Синельниковому Дніпропетровської області. Після закінчення середньої школи поступив на знаменитий «ракетний» фізико-технічний факультет Дніпропетровського держуніверситету.

З 1968 року мешкає у Москві. Кандидат технічних наук. У 1988 році став одним із засновників московського товариства української культури «Славутич». Був також засновником Об'єднання українців Москви, переформатованого в 2001 році в реґіональну організацію «Українці Москви».

Очолював українську недільну школу та згодом — Український культурно-освітній центр у Москві. Був членом ініціативної групи з відродження у 1988 році Бібліотеки української літератури в Москві; активно сприяв розповсюдженню української преси та книжок в Росії; систематично брав участь у громадсько-політичних передачах та програмах на радіо та телебаченні.

Українська громада неодноразово обирала Валерія Семененка на керівні посади у громадських об'єднаннях: він очолював громадську організацію «Українці Москви», був співголовою Об'єднання та Федеральної національно-культурної автономії українців Росії (згодом закритих у РФ).

Обирався членом ревізійної комісії Української всесвітньої координаційної ради та членом Ради директорів Світового конґресу українців. Після визнання у липні минулого року СКУ небажаною організацією в Росії Семененко мав призупинити цю діяльність; наразі триває розгляд позову СКУ проти РФ.

Валерій Семененко нагороджений орденом України «За заслуги» ІІІ ступеня.

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Українська спільнота Росії та світу зичить Валерію Семененкові здоров'я та успіхів у непростій, але надзвичайно важливій роботі.

Фото (архівні): Олег Кудрін, Facebook Валерія Семененка