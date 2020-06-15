В СКУ привітали набуття Україною статусу члена Програми розширених можливостей НАТО

Світовий конґрес українців (СКУ) привітав набуття Україною статусу члена Програми розширених можливостей НАТО.

Про це йдеться на сторінці СКУ в Facebook.

«НАТО надало Україні статус члена Програми розширених можливостей, підтвердивши важливий внесок України в міжнародну безпеку. Вітаємо цей вагомий крок до подальшої євроатлантичної інтеграції України та дякуємо партнерам Альянсу за їхню постійну відданість і підтримку України», - зазначили в Світовому конґресі українців.

Як повідомлялося, 12 червня Україна набула статусу члена Програми розширених можливостей НАТО.

Ця програма була започаткована на саміті Альянсу у вересні 2014 року з метою надання окремим країнам-партнерам механізмів для досягнення та підтримання максимальної взаємосумісності з НАТО.