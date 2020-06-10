Міжнародний інтернет-конкурс української пісні зібрав понад 100 учасників

Понад 100 учасників взяли участь у міжнародному інтернет-конкурсі української пісні «Струни серця», ініційованому Центром української культури Північно-Казахстанської області «Світанок».

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Казахстані в Facebook.

«Протягом квітня-травня 2020 р. за ініціативи Центру української культури Північно-Казахстанської області «Світанок» та за підтримки Посольства України в Республіці Казахстан проведено Міжнародний інтернет-конкурс української пісні «Струни серця». У конкурсі взяли участь понад 100 учасників у віці від 4 до 28 років з різних країн світу, зокрема з Австралії, Канади, Польщі, Китаю, Казахстану тощо», - йдеться у дописі.

Мета конкурсу – популяризація української пісні та культури не тільки в Казахстані, а й за його межами.

«Зважаючи на тематику конкурсу, захід набув справжніх міжнародних масштабів, в рамках якого було чітко виражено єдність українців у всьому світі, а українська пісня вчергове підкреслила милозвучність української мови та багатство українського фольклору», - зазначається у повідомленні.

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Фото: Украинаның Қазақстандағы Елшілігі / Посольство України в Казахстані в Facebook