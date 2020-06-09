Український інститут вибере найкращих українських музикантів для представлення за кордоном

Український інститут оголосив відкритий конкурс для музикантів ряду напрямів в рамках створення музичного каталогу для презентації української музики за межами України.

Про це йдеться на сторінці інституту в Facbook.

«Створюємо музичний каталог для представлення українських виконавців за кордоном. Український інститут оголошує перший відкритий конкурс для представників актуальної академічної, джазової та мейнстрімної музики на створення англомовного каталогу для презентації української музичної індустрії за кордоном», - йдеться у дописі.

Як зазначається, сольні проєкти та музичні гурти можуть податися за такими напрямами і стилями: мейнстрім (Indie, Rock, Hip Hop), джаз (contemporary jazz, free improvisation, world music) та сучасна академічна музика.

Друковані примірники будуть надіслані провідним міжнародним фестивалям, шоукейсам, ключовим локаціям, музичним вишам та критикам. Їх також одержать посольства та консульства України за кордоном, а також представники української діаспори, зауважується на сайті Українського інституту.

Конкурс триватиме до 21 червня. Обирати гурти буде міжнародне журі.

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Оновлювати каталог планується кожні 2 роки. Музикантів, які увійдуть до нього, Український інститут залучатиме до програм, проєктів та заходів за кордоном.

Детальнішу інформацію можна знайти за посиланням.

Фото: Ukrainian Institute - Український інститут в Facebook