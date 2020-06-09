Українських музикантів запрошують на фестиваль Waves Vienna в Австрії

Український інститут та незалежна ініціатива «Music Export Ukraine» оголосили конкурс на участь українських музикантів в міжнародному музичному фестивалі Waves Vienna.

Про це йдеться на сторінці Українського інституту в Facebook.

«Програма EXTRA SOUND триває: Український інститут разом з Music Export Ukraine оголошують конкурс на участь у міжнародному музичному шоукейс-фестивалі Waves Vienna (Австрія)», - йдеться у дописі.

Фестиваль відбудеться онлайн 10-12 вересня 2020 року.

Зауважується, що Україна стала фокусною країною цього року, і це означає, що одразу шість українських виконавців зможуть взяти участь у фестивалі.

Учасники отримають професійний запис live-виступу спеціально під фестиваль, який надалі можна використовувати для промоції; професійний нетворкінг та контакти з агентами індустрії; участь у фаховій конференції Waves Conference 2020.

Подати заявку на участь у конкурсі та почитати про програму можна тут: ui.org.ua/extra-sound, а також за посиланням: ui.org.ua/news/waves-festival.

Директор фестивалю Waves Vienna Томас Хеер розповів, чому організатори виділили Україну: «Команда букерів нашого фестивалю вже декілька років стежить за динамікою українського музичного ринку і музичною сценою, на якій з'являється багато класних нових музикантів. За останні декілька років ми запрошували українських музикантів, а минулорічний досвід співпраці з Українським інститутом та Music Export Ukraine став хітом шоукейсу. Ми дійсно раді включити Україну, як і Великобританію, до фокусних країн цього року, і сподіваємося на плідну співпрацю у майбутньому».

Як зазначається на сайті Українського інституту, Waves Vienna - провідна фахова подія сектору музики. Щороку вона збирає більш ніж 10000 відвідувачів, серед яких ключові делегати індустрії та впливові агенти сектору музики. Протягом трьох днів на локаціях фестивалю виступає близько 100 артистів з багатьох країн.

EXTRA SOUND - довгострокова програма представлення українських музикантів на ключових подіях музичної індустрії за кордоном, розроблена Українським інститутом. Для реалізації програми обрано формат співпраці з впливовими світовими шоукейс-фестивалями.

Music Export Ukraine — незалежна ініціатива, яка допомагає українським артистам встановлювати міжнародні контакти, популяризувати їхню творчість, розвивати кар'єру і талант на міжнародному рівні. Основними завданнями ініціативи є консультації артистів, організація проєктів колаборації, міжнародних програм обміну, а також організація єдиної музичної конференції, орієнтованої на експорт - Music Conference Ukraine.

Фото: Укрінформ, Ukrainian Institute - Український інститут в Facebook