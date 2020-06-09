СУМ в Австралії привітала нововисвяченого єпископа Мельбурнської єпархії Миколу Бичка

Спілка української молоді (СУМ) в Австралії привітала нововисвяченного єпископа Миколая Бичка для Мельбурнської єпархії свв. апп. Петра й Павла, яка охоплює всю Австралію, Нову Зеландію та Океанію.

Про це йдеться на сторінці СУМ в Австралії в Facebook.

«Крайова Управа Спілки української молоді в Австралії вітає нововисвяченного єпископа єпархії Святих апостолів Петра і Павла в Мельбурні (Австралія) Миколая Бичка. Нехай Ваше єпископське служіння буде сповнене радістю і відчуттям Божої любові та батьківської теплоти для своїх вірних! Многая Літа, Владико!», - йдеться в привітанні.

Як повідомлялося, глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) днями висвятив нового єпископа для Австралії, Нової Зеландії та країн Океанії Миколу Бичка.

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Фото: Ukrainian Youth Association of Australia - CYM Australia в Facebook