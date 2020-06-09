Глава УГКЦ висвятив нового єпископа для Австралії, Нової Зеландії та країн Океанії

Глава УГКЦ висвятив нового єпископа для Австралії, Нової Зеландії та країн Океанії

Фото
Укрінформ
Глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав (Шевчук) висвятив нового єпископа для Австралії, Нової Зеландії та країн Океанії Миколу Бичка.

Про це повідомляє Інформаційний ресурс УГКЦ.

«Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав у свято П’ятдесятниці здійснив Чин архиєрейської хіротонії правлячого єпископа єпархії Святих апостолів Петра і Павла в Мельбурні (Австралія) Миколи Бичка для українців Австралії, Нової Зеландії, та країн Океанії», - йдеться у повідомленні.

Блаженніший Святослав зазначив: «Ми довго його шукали, у лоні нашого Синоду, у лоні різних спільнот. Ми довго шукали нового єпископа для українців в Австралії. Ми дякуємо, що силою і діянням Святого Духа сьогодні, у свято П’ятдесятниці, Господь його помазав».

Предстоятель УГКЦ також подякував новому владиці Миколі Бичку за те, що він «пішов на повний контакт з Богом, відкрив своє серце і дав себе повести Духові Святому». 

«Вас Господь Бог зробив дароносним єпископом, якого посилає до Австралії, Нової Зеландії і країн Океанії, щоб обновити благодаттю там нашу Церкву, нашу громаду, бути світлом надії на майбутнє для наших людей», - додав глава УГКЦ.

Як повідомлялося, 15 січня 2020 року в Ватикані було повідомлено про те, що Папа Франциск призначив новим єпархом єпархії УГКЦ Святих Петра і Павла в Мельбурні преподобного о. Миколу Бичка, ЧНІ, на той час парафіяльного сотрудника на парафії Святого Івана Хрестителя в Ньюарку, США.

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Фото: Львівська Архиєпархія УГКЦ

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