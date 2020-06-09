Глава УГКЦ висвятив нового єпископа для Австралії, Нової Зеландії та країн Океанії

Про це повідомляє Інформаційний ресурс УГКЦ.

«Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав у свято П’ятдесятниці здійснив Чин архиєрейської хіротонії правлячого єпископа єпархії Святих апостолів Петра і Павла в Мельбурні (Австралія) Миколи Бичка для українців Австралії, Нової Зеландії, та країн Океанії», - йдеться у повідомленні.

Блаженніший Святослав зазначив: «Ми довго його шукали, у лоні нашого Синоду, у лоні різних спільнот. Ми довго шукали нового єпископа для українців в Австралії. Ми дякуємо, що силою і діянням Святого Духа сьогодні, у свято П’ятдесятниці, Господь його помазав».

Предстоятель УГКЦ також подякував новому владиці Миколі Бичку за те, що він «пішов на повний контакт з Богом, відкрив своє серце і дав себе повести Духові Святому».