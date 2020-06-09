Глава УГКЦ висвятив нового єпископа для Австралії, Нової Зеландії та країн Океанії
Фото
Укрінформ
Глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав (Шевчук) висвятив нового єпископа для Австралії, Нової Зеландії та країн Океанії Миколу Бичка.
Про це повідомляє Інформаційний ресурс УГКЦ.
«Вас Господь Бог зробив дароносним єпископом, якого посилає до Австралії, Нової Зеландії і країн Океанії, щоб обновити благодаттю там нашу Церкву, нашу громаду, бути світлом надії на майбутнє для наших людей», - додав глава УГКЦ.
Як повідомлялося, 15 січня 2020 року в Ватикані було повідомлено про те, що Папа Франциск призначив новим єпархом єпархії УГКЦ Святих Петра і Павла в Мельбурні преподобного о. Миколу Бичка, ЧНІ, на той час парафіяльного сотрудника на парафії Святого Івана Хрестителя в Ньюарку, США.