«Вишивані спогади» в Едмонтоні презентують вишукане багатство української вишивки

Масштабна виставка «Вишивані спогади», що відкрилася в столиці канадської провінції Альберта Едмонтоні, демонструє різноманіття, багатство та унікальний дизайн української вишивки.

Світлини з експозиції, яка відчинила двері у вівторок, розміщено на сторінці організатора заходу - Альбертської ради українського мистецтва (ACUA) в Facebook.

В рамках виставки можна побачити понад 750 вишитих подушок, створених українськими канадськими майстрами. Експонати збирали по всій Канаді.

Кураторкою виставки є відома канадська мисткиня Лариса Цимбалюк-Челядин

Ознайомитися з красою гаптованих вручну подушок, а також світлинами вишивок можна до 30 червня в ACUA Gallery & Artisan Boutique.

З нагоди відкриття «Вишиваних спогадів» в ACUA підготували серію листівок з українськими орнаментами, які можуть придбати усі охочі.

Детальнішу інформацію про роботу виставки можна знайти тут.

Раніше виставка «Вишивані спогади» з успіхом експонувалася в Торонто та Вінніпезі.

Як повідомлялося, спонсорами виставки є низка українських організацій Канади, зокрема фундація Shevchenko Foundation, Ukrainian Pioneers Association of Alberta, Kule Folklore Centre at the U of A, ACUA Alberta Council for the Ukrainian Arts.

Напередодні відкриття виставки організатори повідомили, що захід проходитиме з урахуванням небезпеки розповюдження COVID-19. Зокрема, не буде урочистого відкриття виставки. Кількість відвідувачів, які одночасно можуть знаходитися на території експозиції, становитиме не більше 10 осіб. Організатори також наполегливо рекомендують гостям виставки вдягати маски, обробляти руки наявним при вході дезінфікуючим засобом та утриматися від відвідування тим, хто хворіє або має симптоми хвороби.

З метою уникнення черг пропонується заздалегідь забронювати зручний час для відвідування експозиції, зателефонувавши за номером (780) 488-8558 чи написавши листа на електронну пошту: events@acuarts.ca.

Фото: ACUA Alberta Council for the Ukrainian Arts, Art by Larisa в Facebook