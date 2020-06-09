Українців з усього світу запрошують до участі в фестивалі української культури в Словенії

VII Міжнародний фестиваль-конкурс української культури в Словенії «Берегиня» пропонує долучитися до заходу українцям з усього світу.

Конкурс пройде з 25 по 29 червня в місті Жалець і цьогоріч відбудеться онлайн, повідомляє портал «Стожари».

«Дорогі друзі, партнери! Запрошую вас взяти участь у фестивалі-конкурсі «Берегиня». Цього року він відбудеться у форматі онлайн. Будемо раді бачити у якості учасників колективи з різних країн світу! Запрошуємо: танцювальні колективи, вокалістів, вокальні колективи, майстрів народної творчості! Протягом усього фестивалю будемо знайомитись, спілкуватись, занурюватись у атмосферу тепла та фестивального життя!», - йдеться у повідомленні засновниці фестивалю, голови товариства українців Словенії «Берегиня» Галина Маловшек.

Як зазначають організатори, метою фестивалю є пошук та підтримка молодих виконавців, митців, створення сприятливих умов для реалізації їх творчого потенціалу, розвитку, популяризації, збереженню, пропаганди, відродження народних промислів та ознайомлення самобутніх культурно-історичних традицій, духовної та матеріальної культури в широких колах дитячої, юнацької та молодіжної творчості, підвищення професійної майстерності юних артистів та виявлення найбільш сильних виконавців у різних напрямках мистецтва.

Організатором фестивалю-конкурсу виступили «Українці в Словенії спілка "Берегиня"».

До участі запрошуються хореографічні, вокальні, інструментальні, театральні колективи, солісти та малі форми, що працюють в різних жанрах мистецтва з усіх областей України, а також мистецькі колективи української діаспори світу.

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Для участі у заході необхідно надіслати свій творчий номер та заповнену анкету на електронну пошту festbereginjaslo@gmail.com.

Фото: Galina Malovšek у Facebook