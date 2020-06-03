Українська церква в Угорщині запрошує на спільну Божественну Літургію в Будапешті

Українська церква в Угорщині запрошує на Божественну Літургію українською мовою, що відбудеться 7 червня в Будапешті.

Про це повідомляється на сторінці події в Facebook.

«Україномовні богослужіння в Будапешті! Дорогі українці в Угорщині, нарешті надійшов час, коли можемо брати участь в спільних богослужіннях. Запрошуємо Вас на недільні Божественні Літургії, котрі проходитимуть кожної неділі по Ваці утца 47 в Будапешті. Початок о 12:00», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Парафії Покрови Богородиці УГКЦ в Будапешті, перша літургія під час карантину відбулася 24 травня, наступні пройдуть 7 та 14 червня.

Наголошується, що присутні особи в храмі зобов'язані дотримуватися вказівок угорського уряду під час пандемії коронавірусу. Це, зокрема, відстань між особами в храмі 1,5 метри; обов'язкове носіння маски.

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Щодо тайни сповіді зазначається, що сповідь розпочинається за пів години перед службою. Також потрібно зберігати 1,5 метри дистанції та використовувати маску. Також можна домовлятися про сповідь особисто зі своїм священником в будь який час.

Фото: Українська Церква в Угорщині / Ukrán Egyház Magyarországon в Facebook