Музей української діаспори презентував онлайн-виставку до свого «дня народження»

Музей української діаспори до 21-ї річниці від дня свого створення представив онлайн-виставку «З усього світу / From All Over The World».

Про це йдеться на сторінці заходу в Facebook. «29 травня виповнюється 21 рік від дня народження Музею української діаспори. З цієї нагоди Музей відкриває віртуальну виставку «З усього світу» та запрошує до її перегляду на музейній сторінці у Facebook», - зазначається у повідомленні. Впродовж 21 дня експозиції, яка відкрилася у четвер, в онлайн-форматі буде представлено 21 експонат із фондів музею. «Це твори мистецтва та історичні раритети, що потрапили до музейної збірки від різних дарувальників та з різних куточків світу – Нью-Йорка, Мюнхена, Сіднея, Пітсбурга, Парижа, Оттави…», - зазначається в дописі. До проєкту увійшли артефакти, подаровані Левом Хмельковським (США), Катериною Кричевською-Росандіч (США), Еммою Андієвською (Німеччина), родиною Паславських (США), Ярославом Пеленським (США), родиною Соколиків (Канада), Світланою Солдатовою (Австралія), Павлом Кравченком (Австралія), Єлєною Лифар (Франція), Мироном Момриком (Канада), Омеляном Твардовським (США), Мартою Коломиєць (США-Україна), Оленою Овчинніковою (США), Олександром Кучеруком (Україна). Як зазначається, виставковий проєкт розпочався історичною світлиною, яку музей отримав кілька днів тому від свого великого друга – редактора газети «Свобода» Лева Хмельковського. Більшість експонатів, відібраних для виставки, подаровані музею за кілька останніх років, тож вони невідомі або маловідомі музейним шанувальникам. «Парадний мундир американської військової академії Вест-Пойнт; грудка української землі, яка в далекі 1940-ті помандрувала світом і лише недавно повернулася додому; пейзаж із хатиною, що 1943 року «втік» від радянської влади. Кожен представлений експонат – це відбиток долі, мистецький твір чи окремий фрагмент історії українців світу, це провідник у світ діаспори, за допомогою якого відвідувач онлайн виставки дізнається про неймовірні життєві зигзаги та величні здобутки наших співвітчизників по всьому світу», - зазначили в музеї. До проєкту увійшли артефакти, подаровані Левом Хмельковським (США), Катериною Кричевською-Росандіч (США), Еммою Андієвською (Німеччина), родиною Паславських (США), Ярославом Пеленським (США), родиною Соколиків (Канада), Світланою Солдатовою (Австралія), Павлом Кравченком (Австралія), Єлєною Лифар (Франція), Мироном Момриком (Канада), Омеляном Твардовським (США), Мартою Коломиєць (США-Україна), Оленою Овчинніковою (США), Олександром Кучеруком (Україна). Читайте також: Світовий конґрес українців та МІОК обговорили напрями співпраці Зауважується, що виставка «З усього світу» – це і подяка дарувальникам, завдяки щедрій підтримці та довірі яких музей живе, розвивається і чекає на нові відкриття та експонати. «Ми також віддаємо шану нашим фундаторам Олексі Булавицькому (США) та Людмилі Морозовій (США), які подарували музею свої мистецькі колекції наприкінці 1990-х років», - зазначили в музеї. «21 день ви зможете подорожувати різними країнами, пізнавати імена, історії та відкривати колекцію нашого музею. З усього світу! Будьте з нами!», - заохотили в Музеї української діаспори. Автор ідеї та куратор проєкту – Оксана Підсуха; координатор проекту – Ганна Лексіна; дизайнер – Вікторія Рябчун. Виставка триватиме з 21 травня по 10 червня 2020 року. Фото: Музей української діаспори