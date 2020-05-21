Світовий конґрес українців та МІОК обговорили напрями співпраці

Напрями співпраці між Світовим конґресом українців (СКУ) та Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) НУ «Львівська політехніка» обговорили в рамках онлайн-відеоконференції.

Про це йдеться на сайті МІОК.

У заході, що відбувся 19 травня 2020 року за ініціативи МІОК, взяла участь Регіональна віцепрезидентка Східної, Південної та Південно-Східної Азії, Океанії та Африки Світового конґресу українців Наталія Пошивайло-Таулер.

«Нам цікавий цей регіон – південна півкуля. Маємо багато ідей, проєктів, які готові вам запропонувати. Сьогодні це лише перший етап. Ми хотіли б детальніше ознайомитися з українськими громадами, які є під Вашою юрисдикцією, та обговорити напрями для співпраці», – наголосила на початку зустрічі директорка МІОК Ірина Ключковська.

У свою чергу, Наталія Пошивайло-Таулер розповіла, що працює з представниками 27 українських громад з Австралії, Нової Зеландії, Малайзії, Китаю, Індії, Монголії, Сінгапуру, Індонезії, Гонконгу, Об’єднаних Арабських Еміратів, Лівану, Мозамбіку, Південно-Африканської Республіки, Туреччини та інших країн, з яких лише Австралія є членом СКУ. Решта – це представники організацій, які функціонують як асоційовані члени, та ті, що підтримують зв’язок з СКУ.

Віцепрезидентка Світового конґресу українців презентувала розроблену стратегію співпраці в межах регіону, розповіла про особливості внутрішньої комунікації, пріоритетні напрями діяльності, політичну діяльність, культурну дипломатію, а також ідеї менторства для нових громад та розвитку українського шкільництва за кордоном.

«Стара діаспора – марафонці, молоді громади – спринтери, які мають великий запал, але ще не мають такої витримки. Нам важливо об’єднати одних і других, щоб українська справа тривала, щоб була тяглість, поповнення», – зазначила Наталія Пошивайло-Таулер.

У відповідь на озвучені пріоритетні напрями діяльності працівники МІОК коротко представили напрацювання Інституту, які можуть бути корисними для громад країн Азії, Африки та Океанії, насамперед у сфері вивчення української мови як іноземної.

Велике зацікавлення у віцепрезидентки СКУ викликав новий проєкт МІОК «Портал «Український освітній всесвіт», що представляє мапу українських шкіл у світі.

Науковці МІОК також поділилися першими здобутками в започаткованій співпраці з Асоціацією українців у ПАР та розповіли про подальші заплановані дослідницькі кроки.

На завершення учасники зустрічі обговорили план, тематику та формат майбутніх спільних заходів, зокрема відеоконференції, вебінари тощо.

Як зазначається для довідки, Наталя Пошивайло-Таулер була обрана на посаду Регіональної віцепрезидентки Східної, Південної та Південно-Східної Азії, Океанії та Африки Світового Конґресу Українців після реорганізації СКУ в 2018 р.

Народилася і виросла в Полтаві (Україна). З 1997 до 2013 р. проживала в Новій Зеландії і брала активну участь у роботі української громади. У 2010-2013 рр. була Головою Об’єднання Українців Нової Зеландії (Північні регіони). З 2013 р. мешкає в Мельбурні (Австралія). Була Головною Виховницею осередку СУМ у Мельбурні, головою відділу Союзу Українок та вчителькою Української суботньої школи імені Лесі Українки.

У професійному середовищі п. Пошивайло-Таулер є спеціалістом з підготовки тендерів у Технологічному Інституті Бокс Хіл, який визнано найкращим навчальним закладом Австралії у 2016 р.

Фото: МІОК