Світовий конґрес українців та МІОК обговорили напрями співпраці

Світовий конґрес українців та МІОК обговорили напрями співпраці

Укрінформ
Напрями співпраці між Світовим конґресом українців (СКУ) та Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) НУ «Львівська політехніка» обговорили в рамках онлайн-відеоконференції.

Про це йдеться на сайті МІОК.

У заході, що відбувся 19 травня 2020 року за ініціативи МІОК, взяла участь Регіональна  віцепрезидентка Східної, Південної та Південно-Східної Азії, Океанії та Африки Світового конґресу українців Наталія Пошивайло-Таулер.

«Нам цікавий цей регіон – південна півкуля. Маємо багато ідей, проєктів, які готові вам запропонувати. Сьогодні це лише перший етап. Ми хотіли б детальніше ознайомитися з українськими громадами, які є під Вашою юрисдикцією, та обговорити напрями для співпраці», – наголосила на початку зустрічі директорка МІОК Ірина Ключковська.

У свою чергу, Наталія Пошивайло-Таулер розповіла, що працює з представниками 27 українських громад з Австралії, Нової Зеландії, Малайзії, Китаю, Індії, Монголії, Сінгапуру, Індонезії, Гонконгу, Об’єднаних Арабських Еміратів, Лівану, Мозамбіку, Південно-Африканської Республіки, Туреччини та інших країн, з яких лише Австралія є членом СКУ. Решта – це представники організацій, які функціонують як асоційовані члени, та ті, що підтримують зв’язок з СКУ.

Віцепрезидентка Світового конґресу українців презентувала розроблену стратегію співпраці в межах регіону, розповіла про особливості внутрішньої комунікації, пріоритетні напрями діяльності,  політичну діяльність, культурну дипломатію, а також ідеї менторства для нових громад та розвитку українського шкільництва за кордоном.

«Стара діаспора – марафонці, молоді громади – спринтери, які мають великий запал, але ще не мають такої витримки. Нам важливо об’єднати одних і других, щоб українська справа тривала, щоб була тяглість, поповнення», – зазначила Наталія Пошивайло-Таулер.

У відповідь на озвучені пріоритетні напрями діяльності працівники МІОК коротко представили напрацювання Інституту, які можуть бути корисними для громад країн Азії, Африки та Океанії, насамперед у сфері вивчення української мови як іноземної.

Велике зацікавлення у віцепрезидентки СКУ викликав новий проєкт МІОК «Портал «Український освітній всесвіт», що представляє мапу українських шкіл у світі.

Науковці МІОК також поділилися першими здобутками в започаткованій співпраці з Асоціацією українців у ПАР та розповіли про подальші заплановані дослідницькі кроки.

На завершення учасники зустрічі обговорили план, тематику та формат майбутніх спільних заходів, зокрема відеоконференції, вебінари тощо.

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Як зазначається для довідки, Наталя Пошивайло-Таулер була обрана на посаду Регіональної віцепрезидентки Східної, Південної та Південно-Східної Азії, Океанії та Африки Світового Конґресу Українців після реорганізації СКУ в 2018 р.

Народилася і виросла в Полтаві (Україна). З 1997 до 2013 р. проживала в Новій Зеландії і брала активну участь у роботі української громади. У 2010-2013 рр. була Головою Об’єднання Українців Нової Зеландії (Північні регіони). З 2013 р. мешкає в Мельбурні (Австралія). Була Головною Виховницею осередку СУМ у Мельбурні, головою відділу Союзу Українок та вчителькою Української суботньої школи імені Лесі Українки.

У професійному середовищі п. Пошивайло-Таулер є спеціалістом з підготовки тендерів у Технологічному Інституті Бокс Хіл, який визнано найкращим навчальним закладом Австралії у 2016 р.

Фото: МІОК

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