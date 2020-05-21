ХІІІ Міжнародна літня школа україністики «Крок до України» запрошує до реєстрації

ХІІІ Міжнародна літня школа україністики «Крок до України» запрошує до реєстрації

Укрінформ
ХІІІ Міжнародна літня школа україністики «Крок до України», яка цьогоріч відбудеться онлайн, запрошує реєструватися усіх охочих.

Про це йдеться на сторінці школи в Facebook.

«У режимі онлайн відбудеться ХІІІ Міжнародна літня школа україністики "Крок до України". Реєстрація на bit.ly/2y0lIPC», - йдеться у дописі.

Заняття проходитимуть 13 – 26 липня 2020 р.

Як зазначається у соцмережі, Міжнародну літню школу україністики «Крок до України» у Львові проводить Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» (МІОК). Програма орієнтована на студентів, науковців, дослідників і всіх, хто зацікавлений у вивченні української мови і культури.

У школі пропонують двотижневу програму, яка передбачає інтенсивний курс української мови (50 год.) і культурно-освітню програму (екскурсії, тренінги з народознавства, перегляд українських фільмів, відвідування театрів та музеїв, виїзна мандрівка на Закарпаття та інші цікаві заходи та квести).

Участь у програмі дає чудову можливість зануритися у мовне середовище в мальовничому Львові – культурній столиці України, місті з багатою історією і традиціями міжнаціональної толерантності.

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Слухачами літньої школи «Крок до України» можуть бути носії різних мов, з різними базовими знаннями української мови. Заняття проходять у трьох групах (рівень А, В і С), відповідно до результатів тесту визначення знань української мови (на початку курсу).

Після завершення літньої школи учасники отримають сертифікати Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою.

Фото: Крок до України - МІОК в Facebook

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