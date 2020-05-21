Почесний консул України в Зальцбурзі вбрався у вишиванку

Почесний консул України у м.Зальцбург (Австрія) Мартін Панош приєднався до святкування Дня вишиванки.

Фото консула у вишитій сорочці опубліковано на сторінці у Facebook.

"21 травня - День вишиванки. Ця традиційна українська вишивка є національним культурним надбанням. Перші зразки сягають раннього Середньовіччя", - йдеться у дописі.

Також нагадується, що австрійський ерцгерцог Вільгельм фон Габсбург (1895–1948) був українським патріотом і носив вишиванку з часів Першої світової війни, за що його українці і прозвали Василем Вишиваним – ім'я, яке він продовжував використовувати після війни.

Як повідомлялося, щороку в Україні у третій четвер травня відзначають День вишиванки. Цього року свято припало на 21 травня.

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Українська вишиванка нарівні з українською писанкою є одним із яскравих символів української культури. Вишивка має тисячолітню історію. Кожен регіон України має свій особливий візерунок. У вишиванці "закодовані" всі ключові цінності людського життя: свобода, щастя, доля, любов.

Нині День вишиванки відзначається у понад 50 країнах.

Фото: Honorarkonsulat der Ukraine in Salzburg, Facebook