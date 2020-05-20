В Українській школі в Барселоні стартував флешмоб у вишитих сорочках

Українська школа ім. Т. Шевченка в Барселоні розпочала акцію до Всевітнього дня вишиванки і запросила приєднатися всіх українців Іспанії.

Про це йдеться на сторінці закладу в Facebook.

«Розпочинаємо наш флешмоб #Одягни_вишиванку. Українська школа ім.Тараса Шевченка в м. Барселона закликає всіх українців, які проживають на території Іспанії, приєднатися до нас», - йдеться у дописі.

Охочі долучитися мають вбратися у вишивану сорочку, зробити фото й додати його у коментар.

«Давайте разом пронесемо код нашої Батьківщини світом», - закликали організатори флешмобу.

Як повідомляв Укрінформ, українці в різних куточках планети готуються відзначити Всесвітній день вишиванки, який цього року припадає на 21 травня. Зокрема, перший український часопис Австралії «Вільна Думка» разом з Посольством України в Австралії оголосили фотоконкурс «Моя вишиванка». Українки в Греції розпочали фотофлешмоб. Кредитова спілка «Будучність» (BCU Financial) в Канаді ініціювала з цієї нагоди фотоконкурс. А українців у Бельгії запрошують на віртуальний парад вишиванок.

Конгрес українців Канади (UCC) пропонує долучитися до онлайн-флешмобу до Дня вишиванки. Світовий конґрес українців оголосив флешмоб до Дня вишиванки. Українці Росії проведуть флешмоб «Вишиванка-2020», а в ОАЕ відбудеться віртуальний парад вишитих сорочок та традиційний фотофлешмоб української громади #ЕміратиВВишиванці.

До участі в акції до Всесвітнього дня вишиванки запрошують українців у Тунісі, Португалії тощо.

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Фото: Укрінформ, Українська школа iм. Т. Шевченка / Escola ucraïnesa Taràs Xevtxenko -BCN у Facebook