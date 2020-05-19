Російські активісти та українці Латвії вшанували роковини депортації кримських татар

Російські активісти Москви, українці Латвії та члени петербурзької групи підтримки кримських татар «Стратегія-18» вшанували 76-ті роковини депортації кримськотатарського народу, записавши низку відео та провівши в Росії серію «блукаючих пікетів».

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла координатор петербурзької «Стратегії-18» Ольга Смірнова.

«Зазвичай ми проводимо пікети «Стратегії-18» на Невському проспекті. Але остання редакція постанови адміністрації Петербургу про «карантинні» обмеження, яка фактично заборонила проведення будь-яких публічних заходів, включаючи поодинокі пікети, ускладнила наші дії. Тому 18 травня акція «Стратегії-18» пройшла в незвичайному форматі «блукаючих» пікетів на площі Академіка Сахарова», - розказала Смірнова.

За її словами, ця площа на Василівському острові поблизу (Петербурзського – ред.) університету також належить до центра міста. Активісти сфотографувалися з плакатами на набережній і вулицях, розташованих поблизу площі, та завершили акцію записом коротких відеозвернень, присвячених жалобній річниці.

«Поліція до нас теж підходила, але ніяких дій не вчинила. Хочу підкреслити, що місце було обране нами невипадково. Адже Андрій Дмитрович Сахаров щиро і самовіддано підтримував боротьбу кримських татар за повернення з місць депортації на рідну землю», - підкреслила петербурзька активістка.

У Москві також відбулися пікети до річниці депортації кримськотатарського народу. Крім того, спільно з українцями Латвії московські активісти записали та змонтували відеоролик «Припинити нові гоніння на кримських татар. 1944-1990. 2014-?».

На початку відео відомий російський фотограф та активістка, яка координує підтримку українських політв’язнів у РФ Вікторія Івлєва нагадала про обставини злочинної депортації. У ролику лунають рядки з вірша «Чорна пляма» харківського поета Бориса Чичибабіна (1923-1994). У запису відео, зокрема, взяла участь відома російська письменниця Аліса Ганієва.

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Як повідомлялося, 18 травня в Україні та світі відзначили День боротьби за права кримськотатарського народу та вшанували пам'ять жертв депортації кримських татар.

Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку і тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня).

Фото: Ільяс Ешреф, Дмитро Негодін, Віра Лаврєшіна

Відео: Ольга Смірнова, Наталія Дьоміна