Українці Росії проведуть флешмоб «Вишиванка-2020»

Активісти української діаспори Москви, Росії з нагоди традиційного Дня вишиванки в умовах коронавірусних обмежень проведуть марш вишиванок як флешмоб «Вишиванка-2020».

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу український активіст в Москві Валерій Семененко.

«Українці Москви уперше відзначили День вишиванки у 2013 році. З 2014-го проводити «вишиванкові марші» стало складніше. Але ми намагалися. Зокрема, минулого року пройшли Красною площею до Москворєцького мосту, де поклали квіти до місця загибелі російського опозиційного політика, друга України Бориса Нємцова. Цьогоріч, зважаючи на коронавірусну кризу, ми закликали провести марш вишиванок як флешмоб “Вишиванка-2020”», - розповів Семененко.

Фото з архіву Об’єднаної прес-служби українських організацій Росії

Він заохотив надсилати особисті та колективні фото у вишиванках, а також роздуми про вишиванку як український феномен на адреси активістів Об’єднаної прес-служби українських організацій Росії: kuron759715@gmail.com та avisen40@gmail.com.

Надані матеріали буде розміщено на сайтах української діаспори, в українських засобах масової інформації, поширено серед українських організацій Росії, зокрема у Facebook-групі «Українці Росії».

Фото з архіву Об’єднаної прес-служби українських організацій Росії

Як відомо, у третій четвер травня (у цьому році це 21 травня) українці вже традиційно відзначають День вишиванки.

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Свято бере початок у 2006 році з ініціативи студентки молоді факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького університету ім. Ю.Федьковича Лесі Воронюк.

З 2014 року акція вийшла за межі гуртка свідомого українського студентства та самої України, ставши всесвітнім загальнонародним святом.

Фото: Укрінформ, та з архіву Об’єднаної прес-служби українських організацій Росії