Директором Канадського інституту українських студій стала Наталія Ханенко-Фрізен

Докторка філософських наук Наталія Ханенко-Фрізен стала директоркою Канадського інституту українських студій (КІУС).

На цій посаді вона змінить Ярса Балана, який був директором КІУС з 2018 р. і який продовжуватиме виконувати посадові обов’язки координатора Центру українсько-канадських студій ім. Кулів при КІУС, йдеться на сайті Університету Альберти, до складу якого входить КІУС.

«По завершенні обширного міжнародного конкурсу, в якому брало участь багато кваліфікованих кандидатів, з приємністю повідомляємо про призначення доктора філософських наук Наталії Ханенко-Фрізен на посаду директора Канадського інституту українських студій на п’ятирічний термін. Д-р Ханенко-Фрізен приступить до своїх обов’язків 1 липня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Наталія Ханенко-Фрізен - уродженка міста Києва. В 1989 році вона закінчила Київський державний університет з дипломом спеціаліста з географії. Поступивши в аспірантуру Альбертського університету в 1992 році, скінчила магістрат з українського фольклору в 1994 році, а в 2001 році здобула ступінь доктора філософських наук одразу в двох програмах з антропології та українського фольлору, при кафедрах антропології та сучасних мов та культурології.

У тому ж році Наталія Ханенко-Фрізен розпочала свою наукову кар’єру на посаді викладача кафедри релігії та культури Коледжу ім. святого Томаса Мора Саскачеванського університету. В 2005 році її призначили доцентом, а в 2016 році професором, тим часом з 2007 року вона також є ад’юнкт-професором кафедри історії.

Протягом своєї академічної кар’єри д-р Ханенко-Фрізен працювала етнографом Музею народної архітектури та побуту в Києві, лектором Альбертського університету та Українського літнього інституту в Гарварді, гостьовим професором Торонтського університету та зовсім нещодавно - дослідницею в Гарвардському університеті.

В її обширний адміністративний досвід входить координування Програми української мови та директорство в Українському літньому інституті в Гарварді; заснування популярного «виїздного» семестру в Україні при Саскачеванському університеті та керівництво ним з 2003 по 2018 рр.; завідування кафедрою релігії та культури Коледжу ім. святого Томаса Мора та робота в інших адміністративних структурах Саскачеванського університету.

Наталія Ханенко-Фрізен також була директоркою Прерійного центру дослідження української спадщини при Коледжі ім. святого Томаса Мора у 2005-2007, 2009-2013 роках і знову з 2019 р., координуючи всі аспекти діяльності Центру. В 2014 вона заснувала та продовжує керувати роботою нового канадського наукового журналу Engaged Scholar Journal: Community-Engaged Research, Teaching and Learning, присвяченого проблематиці наукової співпраці між університетами та громадськими організаціями.

Доктор Ханенко-Фрізен має довгий список наукових публікацій. В її доробку дві монографії - «Інший світ, або етнічність в дії: Канадська українськість кінця 20-го століття» (Видавництво «Смолоскип», 2011 р.) та «Ukrainian Otherlands: Diaspora, Homeland and Folk Imagination in the Twentieth Century» (Вісконсінський університет, 2015 р.).

Під її редакцією вийшли збірники «Reclaiming the Personal: Oral History in Post-Socialist Europe» (Торонтський університет, 2015), «Orality and Literacy: Reflections Across Disciplines» (Торонтський університет, Торонто, 2011 р.) та «В пошуках власного голосу: yсна історія як теорія, метод і джерело» (Харківський університет ім. Каразіна, 2010 р.).

Вона презентувала свої дослідження на численних міжнародних конференціях, у фахових наукових збірниках та провідних міжнародних журналах. В її доробок також входять розробка та публікація серії онлайн-архівів з усної історії.

Д-р Ханенко-Фрізен вільно володіє українською, англійською та російською мовами. В коло її широких інтелектуальних інтересів та фахових знань входять усна історія, повсякденні культури, тексти та ритуал; діаспорні студії, етнічність та міграція; Україна та Східна Європа періоду постсоціалізму, Канада та канадські українці.

«Зі своїм попереднім досвідом викладання української мови, її активністю та пристрастним захопленням українсько-канадськими студіями та її працею в царині української історії, культури та фольклору д-р Ханенко-Фрізен ідеально підходить до нової ролі Директора КІУС», - йдеться у повідомленні.

Фото: YouTube, ualberta.ca