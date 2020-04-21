Міносвіти Естонії відреагувало на запит діаспори щодо підручника з «російським Кримом»

Міністерство освіти та науки Естонії оперативно відреагувало на запит Конґресу українців Естонії (КУЕ) щодо шкільного підручника з англійської мови для 7 класів естонських шкіл, на якому окупований Крим зображений як російська територія.

Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення ERR з посиланням на канцлера МОН Марта Лайдметса.

«Підручники, за якими навчаються в школах країни, повинні відповідати державним освітнім програмам і містити достовірну інформацію. В даному випадку інформація в підручнику невірна, тому що Естонія не визнає окупацію і анексію Кримського півострова», - підкреслив Лайдметс.

Канцлер Міністерства освіти зв'язався з видавництвом Studium, яке випустило підручник. За його словами, незважаючи на вибачення і поправки, внесені на сайті видавництва, міністерство стурбоване тим, що у школах Естонії залишаються підручники з цією помилкою. Пропозиція міністерства – «вилучити неправильні сторінки і замінити їх на нові». Тобто, по суті, відправити в школи нові підручники з правильною мапою Європи.

У свою чергу, директор видавництва Studium, яке випустило підручник, Ааво Кеннік сказав, що шкодує про інцидент. Він запевнив, що мова йде про прикре непорозуміння без зловмисного наміру.

«Надрукована карта була взята з вільного доступу, тобто вона безкоштовна. Оскільки в даному випадку мова йде про підручник з мови, то змісту карти - ні в географічному, ні в політичному сенсі - ми значення не надали. Так ця помилка сюди і закралася», - зазначив він.

За словами Кенніка, зазначеним підручником користуються понад 200 шкіл по всій Естонії. «В основному, це школи з естонською мовою навчання, але є і російські школи», - уточнює директор видавництва.

Studium зараз вивчає можливість виправлення помилки, яке обійдеться у 10-20 тисяч євро.

Президент Конґресу українців Естонії Віра Коник розповіла кореспонденту Укрінформу, що в КУЕ окремо попросили Міністерство освіти та науки Естонії перевірити й інші підручники на можливість наявності таких помилок.

Також подібний лист був відправлений Посольством України в Таллінні до МЗС Естонії.

Як резюмувала Коник, «наразі ми чекаємо від естонських відомств офіційної відповіді з цього приводу». «Зі свого боку, в діаспорі ми просимо українських батьків, чиї діти навчаються, також переглянути підручники різних класів – чи нема там аналогічних прикладів спотворення дійсності», - сказала Коник.

Як повідомляв Укрінформ, минулої п’ятниці Конгрес українців Естонії написав листа в Міністерство освіти та науки Естонії у зв’язку з тим, що в шкільному підручнику з англійської мови для 7-го класу на мапі Європи український Крим, анексований Росією, позначений як частина РФ.