Українці Естонії поскаржилися в Міносвіти країни через підручник, де Крим зображений російським
Про це голова КУЕ Віра Коник повідомила Укрінформу та передала копію листа.
«Естонська республіка – давній та надійний партнер України. Вона постійно заявляє про підтримку територіальної цілісності України, допомагає здійсненню реформ в нашій державі, а також всіляко допомагає в протидії російській агресії. Тим більший подив викликає поява шкільного підручника, в якому Крим зображений російською територією», - сказала Коник.
«КУЕ звертається до Міністерства освіти Естонії з проханням вжити заходів щодо виправлення даної ситуації, а також запобігти повторенню подібних випадків. Сподіваємося, що цей факт є винятковим», - йдеться у листі.
Своє невдоволення з цього випадку висловив заступник голови комітету закордонних справ естонського парламенту Марко Міхкельсон.
Він також вказав на те, що в підручнику йдеться про те, що до назви держави «Ukraine» можна використовувати артикль «the», як було в імперські часи, коли Україна не мала незалежності і що «в Києві вважається дуже поганим тоном».
Естонський депутат звернувся до міністра Майліс Репс, запропонувавши вжити заходів для виправлення помилки та запобігання повторення подібних ситуацій у майбутньому.
Фото: Укрінформ, Віра Коник, Marko Mihkelson