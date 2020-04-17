Українці Естонії поскаржилися в Міносвіти країни через підручник, де Крим зображений російським

Конгрес українців Естонії написав листа в Міністерство освіти та науки Естонії у зв’язку з тим, що в шкільному підручнику з англійської мови для 7-го класу на мапі Європи український Крим, анексований Росією, позначений як частина РФ.

Про це голова КУЕ Віра Коник повідомила Укрінформу та передала копію листа.

«Естонська республіка – давній та надійний партнер України. Вона постійно заявляє про підтримку територіальної цілісності України, допомагає здійсненню реформ в нашій державі, а також всіляко допомагає в протидії російській агресії. Тим більший подив викликає поява шкільного підручника, в якому Крим зображений російською територією», - сказала Коник.

За її словами, про такий підручник правлінню КУЕ повідомили члени української громади, діти яких зараз навчаються. З’ясувалося, що підручник для 7 класу «I love English» був випущений видавництвом Studium. Лист від Конгресу українців Естонії направлено на ім’я голови Міністерства освіти та науки Майліс Репс. Копії – до МЗС Естонії, Міністерства культури, парламенту (спікеру та голові парламентської групи Естонія-Україна).

«КУЕ звертається до Міністерства освіти Естонії з проханням вжити заходів щодо виправлення даної ситуації, а також запобігти повторенню подібних випадків. Сподіваємося, що цей факт є винятковим», - йдеться у листі.

Коник поінформувала, що вона також мала розмову з головою парламентської групи естонсько-української дружби генералом Йоханнесом Кертом. Він був здивований та навіть обурений тим, що такий факт має місце. Керт пообіцяв узяти цю ситуацію на особистий контроль.

Своє невдоволення з цього випадку висловив заступник голови комітету закордонних справ естонського парламенту Марко Міхкельсон.

Він також вказав на те, що в підручнику йдеться про те, що до назви держави «Ukraine» можна використовувати артикль «the», як було в імперські часи, коли Україна не мала незалежності і що «в Києві вважається дуже поганим тоном».

Як окремо зауважив Міхкельсон, у вступі до підручника зазначено, що нібито він відповідає «базовій шкільній національній програмі».

Естонський депутат звернувся до міністра Майліс Репс, запропонувавши вжити заходів для виправлення помилки та запобігання повторення подібних ситуацій у майбутньому.

Фото: Укрінформ, Віра Коник, Marko Mihkelson